Isabel Díaz Ayuso excluye al Colegio de Médicos de una de las reuniones sobre la desescalada del coronavirus

El Colegio de Médicos de Madrid no ha participado este martes en la reunión que la Comunidad de Madrid mantiene con los expertos sanitarios sobre la desescalada.

Al parecer, han sido excluidos y esto se produce días después de que el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Miguel Ángel Sánchez Chillón, asegurara que la Comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso aún no está preparada para entrar en la fase 1 de la desescalada.

"No estamos preparados para afrontar un nuevo pico si eso ocurriese. Los centros de salud y de atención primaria todavía no están abiertos al 100%. Si tenemos en cuenta que antes de la crisis había falta de personal sanitario, ahora las condiciones no son las óptimas", decía Sánchez Chillón en un vídeo.

Tras conocer la decisión de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Sánchez Chillón cree que ha sido una reunión institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid con odontólogos, farmacéuticos y enfermeros. "Obviamente, cuando tengamos que entrar en cuestiones técnicas, la Consejería de Sanidad no puede obviar a los médicos", ha asegurado en una entrevista en eldiario.es.