Isabel Cotrina: "No se puede comprar a la gente para tener una mayoría"

La grabación de Isabel Cotrina en la que se escucha como el alcalde de Brunete intenta, presuntamente, sobornar a la concejala de UPyD de este municipio madrileño para que se uniese a su partido ha copado la actualidad de estos días.

Cotrina ha explicado en Espejo Público cómo se han sucedido los hechos. Los hechos se remontan al momento en el que su hija María, que sufre una discapacidad, recibe una llamada del responsable de RRHH de una empresa privada que le ofrece trabajo. Cuando María comienza a trabajar allí esa persona no tarda en achacarle que "él ha hecho un favor personal al alcalde porque se conocen y que lo lógico es que yo le pida a mi madre que apoye los intereses del alcalde".

Es en este momento cuando Isabel Cotrina decide concertar una cita con el regidor de Brunete para que sea él mismo y no intermediarios el que le exponga sus propuestas, y, cómo ella misma ha explicado, colocando la grabadora en el canalillo graba la famosa conversación. "Yo solicito la reunión con el alcalde para ver si es verdad que me proponía todo esto porque no me lo creía". La conclusión que extrae de esta cita es que "podía elegir lo que quisiera, tener lo que quisiera, incluso un trabajo indefinido para María" que matiza "lógicamente cuando se le acabó el contrato no le renovaron".

Preguntada por qué ha tardado tanto en denunciar lo ocurrido, Cotrina justifica que pensaba "que con el intento de soborno que tuvo conmigo esto se iba a acabar", pero añade que ha visto actitudes extrañas en una concejala del PSOE: "Ha faltado a dos plenos, a alguna comisión y en un momento determinado la concejala del PSOE ha votado a favor de una propuesta del PP cuando su grupo votó en contra".

Como era previsible, el mitin de este jueves de Brunete fue "intenso" y ante las excusas ofrecidas por el regidor de Brunete, Cotrina ha replicado que "no se puede comprar a la gente para tener una mayoría" y dice que "lo habitual sería hacer pactos de Gobierno con el programa encima de la mesa para que los vecinos se beneficieran u otra cosa es que en un momento puntual se llegue a un acuerdo para sacar adelante algo que nos interese a todos", pero sentencia "quien quiera mayoría que se la gane en las urnas".

Isabel Cotrina ha querido desmentir en Espejo Público que "la Policía no me ha presionado nunca, nunca ha estado metida en esto".