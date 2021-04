Isabel Díaz Ayuso: "No veo mal que las empresas fuera de España, no en detrimento de la Sanidad pública española, empiecen ya a comprar vacunas"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a las elecciones del 4 de mayo, ha criticado el plan de vacunación en España y ha defendido que ella habría actuado de otra manera.

"Yo lo habría hecho de otra manera, pero cada uno debe explicar lo que está haciendo en esta pandemia. Yo, desde luego, habría negociado y buscado la posibilidad de que patentes hubieran comenzado a fabricar la vacuna en España. También habría hablado con todas las empresas, buscando la colaboración con el sector privado, al que yo no ataco como suelen hacer los miembros del Gobierno. Y también hubiera permitido que las empresas puedan empezar a vacunar a sus empleados fuera del sistema sanitario público. Ha habido una maraña burocrática que no ha permitido que se vacune con celeridad", ha asegurado Ayuso.

La presidenta de Madrid cree que se debería "empezar a trasladar patente y que todos los países" empezasen a fabricar "a la máxima celeridad".

"Yo no veo mal que las empresas fuera de España, en los mercados, no en detrimento de la Sanidad pública española, empiecen ya a comprar vacunas", ha declarado Ayuso.

"Si seguimos sin vacunas para la semana que viene tendremos que paralizar la vacunación"

La dirigente popular también ha criticado los anuncios de Pedro Sánchez sobre la llegada de vacunas.

"Estaría bien que el presidente del Gobierno antes de hacer anuncios de cuántas vacunas es capaz de traer en agosto, nos diga cuántas no va a dar el lunes. Porque si seguimos sin vacunas para la semana que viene tendremos que paralizar la vacunación", ha advertido Ayuso.

En otro orden de cosas, Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que van a "ampliar la bonificación" de donaciones y sucesiones "entre tíos, sobrinos y también entre hermanos porque consideramos que la propiedad privada es sagrada".

"Después de toda una vida trabajando, a lo mejor los que tenemos sobrinos queremos dar nuestras propiedades a los mismos. O mi heramno a mí o yo a él. Cada familia se organiza como considera en libertad y, por tanto, creernos que este impuesto es anacrónico y que no existe en otros países de Europa", ha denunciad Ayuso.

"Ahora que están tan contentos con armonizar impuestos, animo a los presidentes socialistas otras de comunidades autónoma a elimiar donaciones y sucesiones y a bajar impuestos y verán como se crea empleo", ha indicado Isabel Días Ayuso.

"Se están vulnerando algunos derechos bajo un paraguas de estado de alarma"

Por último, Isabel Díaz Ayuso ha analizado la propuesta que se está estudiando de no dejar fumar en terrazas.

"Sobre el tema de fumar o no en las terrazas, no nos vamos a meter, después de un año y pico de pandemia, más reglamento para confundir a los ciudadanos. A estas alturas, cualquier idea sanitaria nueva que no esté avalada por un comité de expertos, que es lo que suele ocurrir con el Ministerio de Sanidad, es una ocurrencia. Vamos a dejar ya en paz a la gente que yo creo que bastante normativa hay", ha esgrimido Ayuso.

"Hay en exceso y se están vulnerando algunos derechos bajo un paraguas de estado de alarma, pero que dentro de poco puede acabar en muchos tribunales. El hecho de que un ciudadano no se pueda considerar donde crea o que un ciudadano no pueda ir a su segunda vivienda o que una persona mayor vacunada no pueda irse a su pueblo empieza a rozar lo abusivo", ha concluido Ayuso.