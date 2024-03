La irónica respuesta de Ayuso a Más Madrid tras pedir su dimisión: "Está usted peor que el pato muerto"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se presentaba en la Asamblea de Madrid ante una oposición que ha cargado con fuerza contra ella por la denuncia de la Fiscalía contra su pareja por presunto fraude fiscal. Tanto PSOE como Más Madrid han reclamado su dimisión. Ayuso se ha defendido en el pleno y ha aprovechado para lanzar un dardo a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot: "Está usted peor que el pato muerto", en alusión al animal que se utilizó para criticar la mascletá en Madrid.

Díaz Ayuso reprocha a la oposición que "no me pueden dar lecciones de cómo salir adelante". "Señora Bergerot, está mucho peor que el pato muerto que pusieron en el lugar del crimen, haciendo el ridículo como siempre". Bergerot había denunciado que la presidenta madrileña "no tiene la estatura moral para gobernar Madrid, lo demostró condenando a morir a 7.291 mayores, protegiendo a su hermano, y con el delito fiscal con el que se compró el piso en el que vive".

"Si las últimas encuestas dicen que incluso los votantes de mayor poder adquisitivo les votan a ustedes, a mí que me cuenta. Si la mayoría de su grupo parlamentario que va dando tantas lecciones no ha trabajado nunca fuera, qué me está contando. Si tengo un coche del año 2008 de segunda mano que me viene muy bien, a mí que me cuenta. Mire, hoy van a aprobar la ley más execrable de la democracia para salvar a delincuentes, para salvar a presuntos terroristas, a mí que me cuenta", replicaba Ayuso en la Asamblea.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido aclarar que siempre ha vivido en alquiler, en alusión al piso en propiedad de su pareja: "Mi casa no se paga con dinero público, no me la paga nadie porque no tengo casa. Llevo toda la vida viviendo de alquiler, no como otras que han vivido a cuerpo de rey. No me pueden dar lecciones de cómo salir adelante".

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a la pareja de la presidenta madrileña, y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una supuesta trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

El informe de la Agencia Tributaria remarca que para justificar el aumento de facturación y el poco beneficio las empresas de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid llegaron a presentar hasta quince facturas que le permitieron desgravarse gastos. Asegura que son facturas falsas, gastos que nunca se realizaron. Eso es lo que le habría -presuntamente- permitido ahorrarse esos impuestos

En sus últimas declaraciones, la presidenta madrileña afirmaba que es Hacienda quien debe 600.000 euros a su pareja. "No hay trama de facturas, no hay sociedades pantalla", aseguraba decidida Isabel Díaz Ayuso.

