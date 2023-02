Irene Montero y Podemos no cambian de criterio aunque están dispuestos a retocar el texto del 'solo sí es sí'

La ministra de Igualdad se ha mostrado dispuesta a modificar la ley del 'solo sí es sí' siempre que no se toque el consentimiento. En este asunto ya ha avisado de que ni ella ni su grupo van a dar un paso atrás pese a las "presiones muy fuertes" para volver a un modelo anterior "que no funcionaba".

"Solo hay una cosa en la que no vamos a ceder. El consentimiento no se toca", ha remarcado Irene Montero, que también ha avisado de que no piensa dimitir. "Sé que hay muchos que quisieran que Podemos no estuviese en el Gobierno, pero precisamente creo que en los momentos difíciles es cuando tenemos que estar ahí, empujando los cambios y en este caso sosteniéndolos", ha añadido.

La ley "está bien hecha", el problema según Montero comienza cuando se aplica mal. En cualquier caso ha reconocido que hay que dar una respuesta a las rebajas de condenas, algo que "no se puede saldar con una vuelta al Código Penal de la manada, que supone un calvario probatorio para las víctimas", ha incidido.

Podemos no cederá en el consentimiento

A su juicio el movimiento feminista ha peleado porque el consentimiento esté en el centro, "y eso es por lo que vamos a preservar". "Nos tenemos que hacer cargo de ese dolor y esa revictimización de las víctimas y de quienes las acompañan y de la preocupación del conjunto de la sociedad", ha subrayado.

La responsable de Podemos también se ha mostrado muy crítica con las palabras que pronunció este martes la titular de la cartera de Justicia, quien dijo que "con una herida" la víctima ya puede probar que ha sufrido violencia. Para la líder de los morados "volver a pedir a las víctimas que demuestren que se resistieron es retroceder en derechos".

En la misma línea su compañera de partido Ione Belarra también ha rechazado las declaraciones de Pilar Llop. "No podemos decirles a las mujeres que se quedaron paralizadas, aterrorizadas por una agresión sexual, que son víctimas de segunda porque no pueden enseñar una herida. Vamos a defender que el consentimiento siga en el centro del Código Penal", ha lamentado la secretaria general de Podemos.