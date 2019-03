Irene Montero, sobre su baja de maternidad: "Ojalá este ejemplo sirva para que a nadie se le pregunte si se va a quedar embarazada"

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, lamenta que a todas las mujeres se les pregunte acerca de su vida familiar y que se plantee la posibilidad de que se queden sin trabajo por ser madres.

"Ojalá este ejemplo sirva para que a nadie se le pregunte si se va a quedar embarazada porque el trabajo, incluso en una posición de tanta importancia y responsabilidad como ser secretario general de la tercera fuerza política del país, tiene que ser compatible con la vida familiar", señala Montero, que se ha reincorporado a la vida política tras su baja por maternidad.

Preguntada sobre si Pablo Iglesias, que ahora disfruta de su baja de paternidad, sigue atento a la vida política, Irene Montero asegura que él sigue "participando de aquellas decisiones importantes" al igual que ella hizo durante su baja. "He estado atenta a lo que podía, tu prioridad es cuidar a tus hijos pero no estás enfermo, te dedicas a las tareas de cuidado, que llevan mucho tiempo, pero que no son exclusivas", explica.

Censura que PDeCAT use los presupuestos como moneda de cambio

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero , ha apelado a desvincular la aprobación de los presupuestos de la cuestión territorial y ha considerado que el PDeCAT "se equivoca" al intentar que las cuentas públicas "se conviertan en "moneda de cambio".

Al mismo tiempo, Montero, en una entrevista en la Cadena Ser, ha dicho que el Gobierno también se equivoca al "no abordar de forma inmediata un diálogo serio" con Cataluña y "sin ningún tipo de condiciones más allá de las que implica la propia democracia", lo que, a su juicio, es que "al final es la ciudadanía quien tiene que tomar las decisiones importantes".

Montero ha insistido en que los presupuestos "no pueden ser moneda de cambio" en el debate territorial porque son buenos para Cataluña y para España y en que hay que abordar la crisis política catalana "con urgencia", "pudiendo hablar de todo y respetando todas las posiciones políticas, sobre todo las que tienen un amplio respaldo ciudadano".