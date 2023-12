Irene Montero ya acusó a Meri Pita de transfuguismo tras su salida de Podemos: "Fraude a los ciudadanos"

Este martes se conocía una noticia que hacía temblar los cimientos políticos muy poco después de la investidura de Pedro Sánchez. La dirección de Podemos comunicaba su decisión de abandonar el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso y el traslado de sus diputados al Grupo Mixto junto con el BNG, Coalición Canaria y UPN. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha justificado esta mañana esa ruptura alegando que no les ha quedado "otro remedio" para continuar siendo una "herramienta útil" que de la posibilidad de continuar con las transformaciones "valientes" que necesita el país.

Belarra ha remarcado durante unas declaraciones realizadas en el Congreso en la conmemoración del 45 aniversario de la Constitución que se adoptó una decisión "difícil, pero imprescindible" para que resulte posible cumplir con el mandato "de la gente que cree en Podemos". A su vez, ha evitado pronunciarse acerca de la etiqueta de "tránsfugas" que se les impuso desde Sumar por dejar la coalición para irse al Grupo Mixto aludiendo a que ya "han pasado página" a estos momentos "extraordinariamente difíciles".

"El transfuguismo es un fraude a los ciudadanos y a las ciudadanas"

Aunque Belarra no se ha salido de su guión y no ha explicado el motivo por el que no se consultó la salida con las bases de Podemos ni ha hablado de transfuguismo, Irene Montero si acusó a la diputada Meri Pita cuando se fue de Podemos al grupo Mixto. "Creo que lo coherente cuando una persona es elegida en una lista electoral, con un programa electoral y abandona el grupo parlamentario y abandona su partido es que deje el acta, el transfuguismo es un fraude a los ciudadanos y a las ciudadanas", recalcaba Montero.

Sumar acusa a Podemos de "deslealtad"

Entre tanto llegan los cruces y las acusaciones. La portavoz de Sumar en el Congreso, Marta Lois, ha acusado a Podemos de llevar a cabo una "ruptura flagrante" con "gran deslealtad" del grupo parlamentario y del acuerdo de coalición tras pasar al Grupo Mixto. Exige a Podemos actuar con "responsabilidad" y "altura de miras" desde este momento, puesto que no le "cabría en la cabeza" que ningún diputado de Podemos "quiera remar en contra o poner en riesgo" el Ejecutivo de coalición progresista.

Cuestionada acerca de si era consciente de que tras abandonar Sumar los diputados morados podían considerarse como tránsfugas, Lois ha querido ser cauta diciendo que no le gustaría entrar en una "cuestión nominal" de cómo calificar lo ocurrido, puesto que considera que es un "hecho grave", ya que conlleva faltar a la palabra dada a los más de tres millones de votantes que tuvo Sumar en las anteriores elecciones generales.

Camino de "medidas valientes"

En las declaraciones de este martes en el Congreso, Belarra ha insistido en que se ponen a trabajar en ese camino de "medidas valientes" que recorren desde hace ya mucho tiempo.

Acerca de cómo puede influir o afectar la ruptura a las negociaciones que tenían en curso con Sumar e IU para impulsar una candidatura conjunta en cuanto a las elecciones en Galicia y País Vasco del próximo año, ha querido explicar que las direcciones territoriales poseen autonomía para decidir lo que más les conviene a su gente.