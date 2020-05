Irene Montero acusa a la derecha de llamar a la insubordinación del Ejército contra el gobierno

La ministra de Igualdad cree que hay una estrategia de crispación y odio de Vox y el Partido Popular. Irene Montero ha asegurado que llevan semanas en esa estrategia e incluso llaman a la insubordinación al ejército, diciendo que el gobierno es ilegitimo.

Montero asegura que es el mensaje compartido por "la extrema derecha y el PP, que es lo mismo". No es incompatible -ha dicho- "hacer politicas para no dejar a nadie atrás, mejorar la vida, con decirle a derecha cuatro cosas". Asegura que "comparar a la extrema derecha con un demócrata no es sensato".

Sobre las palabras de la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, llamando a Pablo Iglesias "hijo de terrorista" en referencia a la militancia en el FRAP de su padre, ha asegurado que "es un mensaje que criminaliza a los demócratas que se jugaron el tipo" y ha añadido "criminaliza a los que lucharon contra una dictadura sangrienta"

La ministra en declaraciones a TVE ha dicho que "es desagradable y por eso hay que decir las verdades a la cara" y ha pedido una oposición que haga propuestas que diga cómo quiere salir la derecha de la crisis con recortes y privatizaciones, "nosotros con un escudo social fuerte"; asegura ha añadido que "cada uno tiene modelos diferentes, el problema de la derecha es que genera crispación y odio. No es una situación decente"

Critica el informe de la guardia civil sobre el 8M

La ministra de Igualdad también ha criticado la investigación abierta para estudiar la posible responsabilidad del Gobierno por permitir la manifestación del 8 de marzo. Asegura que el objetivo de señalar al 8M no es sanitario, ni científico, "es puramente ideológico".

Sobre la derogación de la reforma laboral ha dicho que los recortes son siempre una opción política. Dice que es una reforma lesiva para los derechos de los trabajadores. Como era el despido por baja médica. Es necesario derogar porque si queremos una recuperación rápida necesitamos que los trabajadores y las empresas tengan más derechos.