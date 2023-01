Ione Belarra propone una renta de 700 a 1.400 euros para hogares vulnerables

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha propuesto este sábado crear una renta garantizada de entre 700 y 1.400 euros al mes desde los 18 años para las personas más vulnerables. En un acto de partido denominado 'Vivir, no sobrevivir', con el que arranca la precampaña de los comicios de mayo para presentar una de las propuestas estrellas de Podemos de cara al próximo ciclo electoral celebrado en Madrid, ha precisado que este pago debe ser "individual" para que las personas adultas tengan independencia económica y ha subrayado que no hay "ningún motivo" para que este recurso no se destine a partir de los 18 años.

La idea es conseguir un importe ágil que concedería 700 euros para una única persona, mientras que un hogar con dos adultos y dos niños percibirían ese tope de 1.400 euros mensuales. De esta forma, una persona sola que encuentre un empleo parcial con un salario de 600 euros seguiría percibiendo 400 euros de la renta garantizada, ascendiendo sus ingresos a 1.000 euros. Los cálculos de Podemos es que esta renta alcanzaría a 2,4 millones de hogares para evitar situaciones de pobreza sobrevenida.

"No es decente que haya gente como Ana Patricia Botín que nada en billetes de 500 euros cuando hay gente que duermen en la calle; no es decente que Florentino Pérez sea más rico cuando hay mujeres que no se pueden ir de sus casas de su maltratador por no tener independencia económica; no es decente que Juan Roig gane millones cuando hay gente que no puede llenar la nevera por el alto precio de alimentos. Esto tiene solución y se llama renta garantizada y reforma fiscal ambiciosa", ha criticado.

Durante su intervención, la líder de Podemos ha denunciado que, desde la investidura del Ejecutivo de coalición, una élite "judicial, política y económica" ha desplegado "todos sus recursos" para impedirles gobernar, con incluso un "golpe blando" a la democracia por parte del ala conservadora del Tribunal Constitucional, ahora "por fin renovado".