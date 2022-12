Ione Belarra insta a Yolanda Díaz a aclarar su candidatura: "Tiene que decir si quiere ser la candidata de Podemos"

A un año del fin de la legislatura y de que se convoquen elecciones generales, Yolanda Díaz sigue sin desvelar si será la candidata de la izquierda populista. Podemos quiere que Díaz aclare ya si quiere ser su cabeza de lista. Pero la vicepresidenta se niega a hacerlo, de momento.

La ministra de Derechos Sociales, y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha metido prisa a Yolanda Díaz para que explique sus planes. La también ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 cree que sería posible una coalición entre ambas formaciones y le "encantaría" contar con su compañera de Gobierno, sin embargo, desde la formación creen que el paso se debe dar cuanto antes para construir dicha candidatura de izquierdas.

"Creo que ahora mismo es Yolanda quien tiene que decir si quiere ser la candidata de Podemos, del conjunto del espacio, y necesitamos que se dé ese paso para poder construir el espacio conjuntamente, el proyecto político, el para qué, el cómo, el con quién", ha expresado Belarra.

Aunque la secretaria general de Podemos no ha revelado las condiciones bajo las que Yolanda Díaz podría concurrir a las generales, sí ha insistido en que en su formación no es necesario tener "el carné del partido", algo que ha definido como un "patrimonio". No obstante, ha expresado que la formación necesita "certezas y seguridades" en este aspecto. Para Ione Belarra, lo importante es que se pueda revalidar el Gobierno.

Yolanda Díaz marca distancias

A pesar de los guiños de Podemos y de las peticiones públicas para que Díaz forme parte de la candidatura morada, la vicepresidenta y ministra de Trabajo sigue sin desvelar sus planes. Preguntada este miércoles por sus intenciones, Yolanda Díaz ha explicado que "cuando haya elecciones, hablaremos".

Para la vicepresidenta, a un año vista, las elecciones generales interesan "bien poco" a los ciudadanos y mantiene su interés en aprobar medidas para paliar los efectos de la inflación y la guerra en los hogares como "con un decreto impresionante para mejorar la vida de la gente".

Díaz está inmersa en 'Sumar'... una plataforma que quiere alejar del perfil político porque, según indicó, "no va de siglas". En los últimos meses, los reproches entre Díaz y Podemos se han intensificado. Díaz no invitó a ninguna de los dos a la presentación de 'Sumar'... y en Andalucía consiguió colocar a su candidata frente al de Podemos.

La tensión llegó al máximo cuando Pablo Iglesias le llamó "miserable y cobarde" por no defender a Irene Montero tras las rebajas de condenas por la ley del sólo si es sí. Una crisis que Podemos aprovecha para insinuar con este vídeo que si no hay acuerdo con Díaz su plan B sería poner a Irene Montero de candidata.