Inés Arrimadas "no se plantea dimitir" después de conocer la caída de Ciudadanos en las elecciones catalanas

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no se plantea su dimitir como ya hizo Albert Rivera en la anterior ocasión. En los resultados de las elecciones catalanas el partido de Ciudadanos ha bajado con respecto a las elecciones de 2017, cuando fue el partido ganador. Arrimadas tampoco se plantea cesar a nadie. "A veces las circunstancias no acompañan pero hay que seguir para adelante. No es un partido fácil, hace lo correcto. Con humildad, aprendiendo y mirando hacia adelante", ha asegurado la líder del Ciudadanos.

Inés Arrimadas "no cree es que eso sea motivo para que alguien tenga que dimitir al argumentar que Ciudadanos es el partido que más ha asumido responsabilidades refiriéndose a las dimisiones, incluida la de Albert Rivera, que siguieron a la debacle de las últimas elecciones generales".

"En la vida no todo son noches de fiesta electoral, hay veces que tienes un resultado mejor y las circunstancias acompañan y hay veces en las que las circunstancias no acompañan y aciertas menos, pero hay que seguir para adelante con fuerza", ha justificado la líder naranja.

En estas elecciones al Parlamento de Cataluña, el partido de Ciudadanos, con Carlos Carrizosa al frente en Cataluña, es el partido que más ha caído con respecto a las anteriores elecciones celebradas en 2017, cuando este partido ganó. En las anteriores elecciones C's obtuvo 30 escaños y en estas solo ha alcanzado 6.

Inés Arrimadas ha reconocido haber cometido "errores" en esta campaña, ha señalado en una entrevista en Onda Cero, "el principal, no haber sido el motor de sacar al constitucionalismo de la abstención", a lo que añadía que no han sido capaces "de movilizar a nuestro electorado", asumiendo así toda su responsabilidad, aunque asegura que van a "seguir trabajando".

La formación naranja relaciona los bajos resultados de estas elecciones catalanas con la baja participación, alrededor del 54%, en que su electorado es el que más se ha quedado en casa, aunque ha admitido que no ha sido el único factor al recordar que "Ciudadanos no viene del éxito electoral de las catalanas de 2017 sino del 10N, en el que la formación cayó hasta los 10 escaños", aseguraba Arrimadas.

Inés Arrimadas se pronuncia sobre Salvador Illa

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha asegurado que se ha intercambiado mensajes con Salvador Illa, líder del PSC y asegura que "es complicado hablar en ese momento". "Me ha contestado muy bien. Mantengo buena relación con todo el mundo. Felicidades al PSOE, primer en votos, pero el constitucionalismo no tiene muchos motivos para estar contento hoy. Hay que ver lo que nos espera", añadía Arrimadas.

"Si el candidato Illa se encuentra con un presidente independentista le van a dar la investidura a ellos. Ahora que él lo ha dicho quizá sirva para desmontar el bulo de que no hicimos nada. A ver ahora, si el candidato independentista tiene mayoría, el Parlament le van a dar la investidura a Illa", declaraba Arrimadas.

