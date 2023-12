Del "impecable" a la primera revisión para hacer "cambios técnicos" en la ley de amnistía

Si tiramos de archivo, la ley de amnistía era "impecable" para el Gobierno. El 30 de noviembre, Félix Bolaños, lo decía: "todo el mundo ha visto que es una norma impecable, sólida desde el punto de vista legal, técnico". También Isabel Rodríguez lo admitió: "impecable desde el punto de vista jurídico". Sin embargo, ya se somete a su primera revisión. Puede que todos los cabos no estén bien atados, algo que preocupa a los socios de Sánchez, que quieren hacer ciertos retoques, lo que califican de "cambios técnicos". Esquerra quiere 'afinar', sobre todo, en el artículo que habla de terrorismo para tratar de evitar problemas con el Constitucional y en los tribunales europeos.

Es la parte de la ley pensada para amnistiar a los CDR o a Tsunami Democrátic, donde hace no mucho la Audiencia Nacional ha implicado a Puigdemont o a la secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Los independentistas no descartan presentar enmiendas o exigir nuevos cambios durante la tramitación parlamentaria que empezó la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Aún así, fuentes del PSOE confirman a Antena 3 que, en caso de hacerse esos retoques, van a ser técnicos, los mínimos posibles porque una parte del partido teme que de hacer muchos cambios pueda acabar tumbando esa ley el Tribunal Constitucional.

"Que no las descartemos no significa que vayamos a presentarlas"

La portavoz de ERC, Raquel Sans, ha asegurado este mismo lunes que el partido no descarta presentar enmiendas "que mejoren" la ley de amnistía. "Que no descartemos no significa que vayamos a presentarlas, pero en cualquier caso, lo que haremos es seguir trabajando con la máxima discreción con una ley que está recibiendo una ofensiva judicial", ha dicho durante una rueda de prensa en la sede del partido. Además, afirma que la ley "recibe, ha recibido y recibirá una ofensiva judicial brutal", por lo que trabajarán con discreción y sin poner, dice, el foco en nada.

Entre tanto, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dicho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se va a reunir con Carles Puigdemont después de que se apruebe la ley de amnistía, a la vez que confía que "las aguas vuelvan a su cauce" dentro del "marco constitucional y del ordenamiento jurídico". Ha dicho que desconoce cuál es el plan del presidente del Gobierno acerca de este encuentro. "No estoy en eso", ha asegurado, aunque ha dicho que supone que la reunión se llevará a cabo después de aprobarse la ley de amnistía.

Voces en contra de la Ley de Amnistía

Mientras, las quejas por esta futura ley de amnistía continúan. El último en expresar su malestar ha sido el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Asegura que en caso de que la Ley Orgánica de Amnistía sea aprobada, solicitará al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra ella. El alcalde asegura que optaría por esta vía ya que el recurso de inconstitucionalidad solo puede ser presentado por el presidente del Gobierno, 50 diputados o 50 senadores y el Defensor del Pueblo.

"En un clima de enfrentamiento, donde se está contaminando la vida social y se está poniendo en duda a los jueces, creo que esta es la vía más adecuada", explica Bermúdez. Además, incidió en que el Defensor del Pueblo “es el único órgano que se puede erigir como auténtico defensor de todos los ciudadanos españoles que creen que esta Ley no es una Ley que contribuya a mejorar el Estado de Derecho, sino al contrario, lo que hace es abolir el Estado de Derecho”.