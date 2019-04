Imanol Arias reconoce haber tenido una sociedad 'offshore'

Según la documentación que ha aparecido, el leonés tuvo una cuenta 'offshore' en la isla de Niue, en el Pacífico Sur, entre noviembre de 1998 y julio de 2000, tras haber constituido la sociedad Trekel Trading Limited, a través del despacho de Mossack Fonseca en Ginebra.



Arias afirma que tras haber pagado los impuestos correspondientes al acabar la citada serie de televisión, pensó que "querría tener una cuenta de ahorro y se me aconsejó que fuera ahí".



Sin embargo, al cabo de un tiempo empecé a trabajar "continuamente y vi que eso no era necesario, lo traje y desde entonces en los tres cambios de legislación de Hacienda yo no he tenido que acogerme a ninguna amnistía fiscal, porque no estaba con dinero fuera, siempre he tributado normal".