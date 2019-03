Ignacio González: "Vamos a volver a congelar las tarifas del transporte público en 2015"

Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, reconoció ya que su idea es presentarse como candidato a las próximas elecciones de Madrid. Sin embargo, ha subrayado que es "al Comité Electoral Regional a quien le corresponde elegir a los candidatos". Indica que "el partido tiene sus tiempos, y mi posición es conocida por todos", por lo que "cuando el presidente lo considere oportuno, dirá si soy candidato".

Tanto Esperanza Aguirre como Cristina Cifuentes manifestaron este lunes ser partidarias de elegir al candidato a través de unas primarias.González cree que, igualemente, "nuestro partido tiene un sistema de elección democrático". No obstante, considera que los temas internos del partido no son lo que importa a los ciudadanos y que su responsabilidad recae en dedicarse "a resolver los problemas a los ciudadanos".

En otro orden de asuntos del Partido Popular, el ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, apuntaba que se planteaba dimitir si no se aprobaba su reforma sobre la ley del Aborto. González considera que se trata de "un tema de gran sensibilización social en el que hay que lograr un gran consenso". Asimismo, preguntado sobre si debería ser coherente y dimitir si no sale adelante la ley, ha respondido que no.

Madrid, primera Comunidad Autónoma que bajó los impuestos, y de lo que el presidente de la Comunidad ha dicho sentirse orgulloso, ha apuntado que le parece "extraordinario" que Monago en Extremadura haya hecho lo mismo. "La reforma fiscal que nosotros aprobamos supone para cada madrileño 1.100 euros más en sus bolsillos", ha recordado González, a la vez que ha subrayado que "Madrid es la región con la fiscalidad más baja de toda España".

Dice ser "beligerante con el sistema de financión, porque es un sistema injusto". Aclara que "no puede ser que Madrid, siendo la región que más aporta a la caja común, cada vez que aportamos más, recibamos menos para financiar nuestros servicios" y añade que "el sistema de financiación está hecho a la medida de algunos".

Compara a Madrid con Cataluña, de la que dice que, es una "CCAA parecida a nosotros en términos económicos" pero que ha caído en una situación que "le hace imposible financiarse en los mercados, ha tenido que ser rescatada por el Estado y tiene una fiscalidad cinco puntos por encima".

El Gobierno ya anunció que tenía que cambiar este sistema de financiación, de la época de Zapatero, "porque tiene un periodo de vencimiento, que acaba este año, y porque ya no satisface a nadie".

En asuntos económicos, ha adelantado que va a "volver a congelar las tarifas del transporte en Madrid el año que viene". Cree que "hemos hecho un gran esfuerzo y estamos en disposición de que los ciudadanos lleven esta crisis con más facilidades".

Ignacio González y Cataluña

Respecto al objetivo de déficit catalán, Artur Mas anunció que no iba a cumplir con él, algo que para González es "una falta de solidaridad con el conjunto de los españoles". Explica que no se trata de "un objetico de Cataluña, si no de España", y si no cumplimos, nuestra credibilidad disminuirá en el exterior.

González, quien se ha mostrado orgulloso de la capital, considera que aún "hay dificultades, pero crecemos económicamnte y creamos empleo desde hace un año", mientras que "Cataluña está en una situación muy complicada siendo la segunda comunidad de España".

Sobre Podemos, el partido de Pablo Iglesias que irrumpió con fuerza en las Europeas, cree que se consolidará en las próximas elecciones, "pero no solo en Madrid, en toda España".

Oriol Junqueras ha pedido a Artur Mas entrar en el Govern para blindar la consulta soberanista del 9-N. González ha tachado sus palabras de "graves", y cree que "no pueden admitirse, a la vez que el Gobierno debe impedir que desde una CCAA se quiera vulnerar la Constitución". Cree que "es un camino sin retorno que va a perjudicar mucho a los catalanes" y que "convocar una consulta ilegal lleva aparejado que los tribunales actúen".

Después de que este lunes Jordi Pujol Ferrusola declara en los juzgados de la Audiencia Nacional, González cree que "el caso Pujol es un escándalo enorme que genera una alarma social no solo en Cataluña, a nivel general".

Subraya que "no es una sospecha sobre alguna situación de dinero, sino que es el propio expresidente de la Generalitat quien lo ha reconocido" y considera que debe aclarar qué dinero hay, dónde está, cómo se ha generado, y depsués habrá un proceso penal.