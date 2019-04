Iglesias reúne este viernes a los secretarios autonómicos para debatir la estrategia

"Porque se está desviando el foco"

La dirigente de Podemos Navarra, Laura Pérez, ha anunciado que este viernes, los secretarios autonómicos están convocados a reunirse. "Hay algo en lo que todos coincidimos, no podemos facilitar un pacto PSOE-Ciudadanos que no ponga fin a las políticas austericidas. Este no lo garantiza y no estaremos ahí".