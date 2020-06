Iglesias pide al PSOE que no presione a los "alcaldes del cambio" y niega que la memoria sea "rabia"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este viernes que no quiere tomarse "como presión ni como amenaza" sus palabras sobre el apoyo que dan los socialistas a los llamados 'alcaldes del cambio', y le ha recordado que su partido facilitó gobernar al PSOE en Extremadura y Castilla-La Mancha.

"Cuando se llega a acuerdos sobre bases progresistas, es un mal camino que el PSOE pretenda amenazar a las alcaldías del cambio, eso no lo van a entender los ciudadanos", ha dicho Iglesias, en declaraciones a a una radio.

Así, se ha reafirmado en que Podemos no le dará al PSOE "un cheque en blanco" para que Pedro Sánchez llegue a la Moncloa, sino que insistirá en proponerle un Gobierno de coalición en el que haya "garantías" y se comparta la responsabilidad. "Nosotros no mentimos, somos firmes, no podemos decir una cosa y la contraria", ha recalcado.

Responde a González en Twitter

El líder de Podemos también ha contestado en Twitter al expresidente del Gobierno Felipe González que "la memoria no es rabia ni odio, sino desear un futuro sin los errores del pasado" y ha asegurado que "hay pocos honores mayores a que a uno le llamen aprendiz de Anguita".

Iglesias ha publicado ambas afirmaciones después de que González le aconsejara anoche que se "serenase" porque España necesita respuestas a los problemas de los ciudadanos y no "rabia ni odio". González aludió así a las críticas de Iglesias durante el debate de investidura, en el que dijo que el expresidente del Gobierno tenía "las manos manchadas de cal viva", en referencia a los GAL.

"La memoria no es rabia ni odio, sino desear un futuro sin los errores del pasado", ha contestado Iglesias, quien también menciona un artículo de Haro Teglen titulado "Perdón, perdón, perdón".