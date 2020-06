Iglesias y Garzón comienzan a "explorar el terreno" para nuevas alianzas si se repiten elecciones

Iñigo Errejón ha asegurado en declaraciones en el Congreso que sabe que "se están produciendo conversaciones y que se está explorando el terreno para intentar facilitar que haya acuerdos como ya lo hicimos para el 20 de diciembre de una manera que fue fructífera en algunas Comunidades y en otras no", ha asegurado en declaraciones en el Congreso.

El propio Iglesias avanzó este miércoles que tenía intención de abrir de nuevo el diálogo con el candidato de IU para explorar las posibilidades de un acuerdo electoral entre ambas formaciones, aunque también reconoció que es "difícil". "Creo que hay que hablar. Es difícil y complejo, pero al menos nos debemos esa conversación", aseguró.

"Creo que hay que hablar"

No obstante, el líder de la formación emergente no concretó si las posibles alianzas deberían estudiarse en base a la misma estrategia que Podemos defendió para las generales de diciembre, y que pasaba por no hacer "sumas de siglas" a nivel estatal sino por establecer alianzas en territorios concretos y, en todo caso, ofrecer a "activos valiosos" de IU, como Garzón, integrarse en las listas de Podemos.

Errejón sigue rechazando "sumar siglas"

Errejón sí se ha mostrado más claro a este respecto y ha defendido que las nuevas conversaciones deben servir para trasladar a IU esa misma "hoja de ruta", aunque ha aclarado que ello no impide llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas. "Hemos defendido desde el comienzo una hoja de ruta, que fue muy criticada, pero que fue capaz de abrir una brecha electoral", ha asegurado.

"¿Esa línea imposibilita el llegar a acuerdos con otras fuerzas? En absoluto. Hemos llegado a acuerdos en Galicia, Cataluña y Comunidad Valenciana y estamos siempre dispuestos a llegar a acuerdos con otros fuerza, en absoluto se excluye, pero tenemos una hoja de ruta muy concreta, que no ha sido agrupar a gente por etiquetas sino por necesidades y por el tipo de país que quieren", ha asegurado.

Así, ha aseverado que "si volviera a haber elecciones", Podemos volverá a hacer "el mismo esfuerzo para hacer listas lo más atractivas y fuertes posibles", pero que "no agrupando siglas ni etiquetas, sino voluntades de ciudadanos que quieren un país mejor".