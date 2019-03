Podemos y Ciudadanos condicionan su apoyo a Díaz a que acepte sus peticiones

RUEDA DE PRENSA EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES

Iglesias ha señalado que "no hay nada que hablar" con Susana Díaz mientras que "no responda afirmativamente" a las peticiones planteadas por Podemos. En la misma línea Ciudadanos ha insistido en que hasta que Díaz no acepte las propuestas sobre corrupción no cambiarán su decisión.