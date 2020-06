Iglesias asegura que "Errejón no está ausente, está trabajando"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha negado que el secretario Político y su número dos, Iñigo Errejón, se haya apartado de los focos a raíz de la destitución de Sergio Pascual como secretario de Organización. Así, ha asegurado que sigue trabajando con él para preparar la reanudación de las negociaciones con el PSOE para formar gobierno. "Errejón no está ausente. Está trabajando, estando al frente de la Secretaría Política, y llevando a cabo sus tareas de la mejor manera", ha afirmado a su llegada a la jornada sobre medio rural que su formación celebra este jueves en el Congreso.

En este sentido, Iglesias ha defendido que Errejón no se ha alejado de la esfera pública debido al cese del que era su mano derecha. "Sigo trabajando con Iñigo como con todos los miembros de mi Ejecutiva con la intención de que podamos llegar a un acuerdo con el PSOE para que haya un gobierno de cambio a la valenciana", ha explicado. Asimismo, ha justificado la ausencia del secretario Político en la reunión que mantendrá este viernes con los secretarios generales autonómicos y los responsables regionales de Organización por el contenido de la misma. Según ha explicado el partido, Errejón nunca ha asistido a este tipo de encuentros porque no está entre sus funciones como secretario Político.

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, que es la jefa del gabinete Iglesias, ha negado también que Errejón vaya a dimitir, y ha asegurado que está "trabajando con normalidad" con el líder de la formación para preparar la reanudación de las negociaciones con el PSOE. De hecho, ha informado de que los dos hablaron este miércoles de esta cuestión.

El número dos de Podemos y sus más estrechos colaboradores del partido no han protagonizado apariciones públicas tras conocerse el martes a última hora de la noche la decisión del secretario general de su partido, Pablo Iglesias, de destituir a Pascual como secretario de Organización. De hecho, el número dos del partido morado no acudió el miércoles a la reunión de la Comisión de Hacienda del Congreso, de la que es miembro titular. Su puesto fue cubierto por otro compañero de grupo parlamentario, algo habitual en el Congreso, pero Podemos no dio ningún motivo concreto por el que el Errejón no había acudido a la sesión, en la que había votaciones de iniciativas. Este jueves, tanto Iglesias como Montero han asegurado que sigue trabajando "con normalidad".