Iceta defiende su propuesta de una hacienda federal: "Nosotros no pedimos nada que no pidamos para otros"

El candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, ha defendido sus propuestas de una hacienda federal, del principio de "ordinalidad" y de acordar una quita de la deuda autonómica, porque, ha asegurado, "nosotros no pedimos nada que no pidamos para otros". Iceta ha realizado estas declaraciones en la inauguración en Barcelona de la III Convención Federalista organizada por la Fundació Campalans y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, en la que también ha intervenido el expresidente de la Generalitat José Montilla.

El candidato socialista ha resumido sus propuestas de crear una hacienda federal para que la Generalitat, en consorcio con el Estado, que recaude y gestione todos los impuestos; su defensa del principio de "ordinalidad" para que "solidario no sea finalmente penalizado"; y de la condonación de parte de la deuda a Cataluña. Ha recordado que estas propuestas las hizo ya en 2015, pero "no interesó a nadie" y ha asegurado que han sido compartidas por otros dirigentes socialistas, como el presidente de la Comunidad valenciana Ximo Puig, pero ha lamentado que si las dice él algunos interpretan que "hay algo extraño".

También ha recurrido a titulares de prensa según los cuales el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no descarta una quita para las autonomías, para afirmar: "nosotros no pedimos nada que no pidamos para otros, lo que pensamos son las mejores soluciones vistas desde una perspectiva federal para todo el mundo", ha asegurado.

El candidato ha lamentado que en España "cuando se habla de federalismo se cree que nos separará; al revés, federalismo es unión y libertad, una sin la otra no es posible". Iceta se ha comprometido a, si alcanza la presidencia de la Generalitat, ser un presidente "comprometido en la transformación federal de España" y ha ofrecido "lealtad, pero sin ser menos exigentes que otros". El candidato socialista está convencido de que esta estrategia dará mejores resultados que los logrados por "los que han hecho trampas o han querido obtener ventajas de una situación política endemoniada".

Ha hecho una rotunda defensa del federalismo como fórmula de organización de la convivencia "desde el respeto y la libertad del ciudadano" y ha elogiado la flexibilidad que permite para adaptarse a las características de países tan diversos como Canadá, Suiza, Brasil, Alemania o Australia. Sin embargo, ha advertido de que el federalismo "también es exigente y requiere compromiso, acuerdo, diálogo, pacto", procesos de negociación y cesión mutua. Miquel Iceta cree que Cataluña debe dejar atrás "el lío, el follón, el ruido" y buscar una solución al caos que "ha dividido a la sociedad catalana, ha debilitado la economía y ha afectado a su imagen".