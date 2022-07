"No hay que tener miedo al pasado" Zapatero en desacuerdo con Aznar acerca del pacto del PSOE con Bildu y la Ley de Memoria Democrática

El último pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu para sacar adelante una Ley de Memoria Democrática, ha traído muchos asuntos polémicos, además de una puesta en marcha de una comisión técnica que estudiará las "violaciones de los derechos humanos" hasta diciembre de 1983, cuando Felipe González llevaba ya un año en la Moncloa. Este pacto entre los socialistas de Sánchez y Bildu ha causado diversas reacciones en los sectores socialistas. Incluso el Felipe González aseguró que el proyecto no le suena "nada bien".

Esta ley incluiría a quienes sufrieron torturas o fueron víctimas de la llamada 'guerra sucia' contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución.

Los cuatro últimos expresidentes del Gobierno, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, han recibido este martes en Santander la medalla conmemorativa de los 90 años de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en reconocimiento a su "entrega" y su "apuesta por el futuro del país", tal y como ha explicado el rector de la institución, Carlos Andradas. En ese acto, Aznar aprovechó el encuentro para opinar sobre la nueva Ley de Memoria Democrática cuyo dictamen salió adelante este lunes en la Comisión Constitucional del Congreso, tachándola de "disparate" y un "hecho y pactado con terroristas".

Según Aznar, existe una contradicción ya que, opina, "no puede haber dos lealtades": "O se es leal a la Constitución, o se es leal a Bildu, pero no se puede ser leal a la Constitución y a Bildu".

Por otro lado, Felipe González, ha reconocido que el extremo de que este pacto del Gobierno con Bildy para que en la nueva Ley de Memoria se reconozca a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos hasta 1983 no le "suena bien". También ha señalado en declaraciones a los medios que no ha visto el texto: "Cuando lo vea les diré, pero sonarme, no me suena bien".

Zapatero está a favor de este pacto ya que, dice, "no tenemos que tener miedo al pasado".