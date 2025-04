"No va a haber apagones de electricidad": las palabras de Pedro Sánchez en 2022 que hoy le pasan factura

"No va a haber ni apagones de electricidad, ni racionamiento, ni bombonas de butano, ni ninguna de esas escenas apocalípticas". Así de tajante se mostró Pedro Sánchez el 6 de septiembre de 2022 durante una sesión en el Senado. El presidente del Gobierno intentaba entonces calmar a la ciudadanía ante el temor por un posible corte de suministro energético por parte de Rusia, en plena guerra con Ucrania.

Casi tres años después, esas declaraciones se han vuelto en su contra tras el gran apagón eléctrico que dejó a casi toda la península sin luz, línea telefónica y transporte. En aquel entonces, Sánchez repitió hasta tres veces la misma idea: que no se iban a producir apagones. El 15 de septiembre insistió: “Eso no va a significar ni apagones, ni cortes de suministro en España, ni ninguna de esas escenas apocalípticas que desean pero no dicen la derecha española”. Y el 18 de octubre volvió a incidir en el tema: "No se van a adoptar medidas drásticas, ni apagones, ni cortes de suministro de esos que pronostican los creadores de bulos".

Tras el gran apagón que tuvo lugar a las 12:33 horas del día de ayer que dejó a millones de personas incomunicadas, sus declaraciones se han vuelto virales.

Todavíaa se desconoce el motivo del apagón

Por el momento, el Ejecutivo no ha ofrecido explicaciones claras sobre el origen del apagón. "No tenemos pruebas concluyentes sobre el origen, pero no descartamos ninguna hipótesis", afirmó Sánchez este lunes. Además,, informó que "se perdieron súbitamente" 15 gigavatios del sistema, en apenas 5 segundos. Eso,, según señala el presidente, equivale al 60% del suministro total del país.

En el día de hoy, el presidente del gobierno ha asegurado que averiguarán el origen del problema. "La ciudadanía debe tener claro que el Gobierno llegará al fondo en este asunto", ha puntualizado Sánchez. "Se harán reformas y medidas necesarias para que no vuelva a suceder; vamos a exigir responsabilidades pertinentes en todos los operadores privados. Para ello, el Gobierno ha creado una comisión de investigación liderada por transición ecológica y que contará con aportación de otros organismos en materias de ciberseguridad, pero también con la Comisión Nacional de Mercados y Competencias".

El presidente del Gobierno ha manifestado desde el Palacio de la Moncloa, y tras presidir una nueva reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que "con todas las cautelas" el país "está superando lo peor de la crisis y camina con paso firme hacia la recuperación de la plena normalidad" tras el apagón eléctrico.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.