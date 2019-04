De Guindos afirma que su reunión con Junqueras "pone de manifiesto la importancia de estar unidos"

Luis de Guindos ha confesado durante una entrevista en Espejo Público que durante la peor época de la crisis estaba consultado en todo momento los indicadores económicos, y que todavía lo sigue haciendo porque "se mantienen vicios".

Ha reiterado que no hubo un rescate al país, sino sólo bancario, y ha presupuestado el completo en "500.000 millones de euros". No obstante, ha confesado que "el rescate total era una posibilidad real" y que se pidió a los bancos que comprasen deuda para que el país pudiera tener liquidez. Según ha explicado, aunque se consiguió que España no fuera rescatada, hubo algunos países que presionaron para que sí. Sin embargo, ha reconocido que el Gobierno "cometió errores".

"El rescate total era una posibilidad real"

En cuanto a la imagen de Juncker agarrándole el cuello, ha expuesto que el mandatario es muy expresivo y que "él respondio muy bien".

Rodrigo Rato

En cuanto a Rodrigo Rato, el ministro que ya le explicó que "estaba complicadísimo" y que estaban pensando nacionalizar la entidad porque "era una situación absolutamente límite". Después, fue el FROB el que vio que podía haber elementos con connotaciones "penales". Tras la salida de Rato, el mandatario ha explicado que siguió viéndose con él, aunque hace ya un par de años que no lo hace "por todo lo que se destapó después".

Nuevo gobierno

De Guindos ha afirmado que los mercados temen más a Podemos que una independencia de Cataluña "porque ven que es más factible" ya que "la independencia de Cataluña lo ven como algo que no va a ocurrir".

"La situación en Bankia era límite"

En cuestión de pactos, ve las tres opciones que ya desde su partido han expuesto: una gran coalición de PP, PSOE y Ciudadanos, una coalición "a la portuguesa, pero más complicado" o la repetición de elecciones.

Financiación de Cataluña

El ministro ha defendido su reunión con Oriol Junqueras, al que también verá esta tarde, y que el Gobierno tenía conocimiento de ella, de la que habló "incluso en Bruselas". El encuentro fue porque "las agencias de rating habían puesto a Cataluña en una situación muy difícil y tenía problemas de financiación". Además, ha recordado que en 2012 tuvo que hacer gestiones para que los bancos financiaran a la Generalitat porque es "la responsabilidad del ministro de Economía".

En su opinión, este tipo de actuaciones "pone de manifiesto la importancia de estar unidos" y que no se trata de "mendigar" porque "está fijado por ley".

Legado

Al político le gustaría que se recordara como el ministro que estuvo "en el momento económico más difícil desde la guerra civil", aunque "nunca se sabe" si se hará justicia con su figura. "El tiempo siempre da perspectiva", ha matizado.

"Me gustaría volver a ir al cine con mi mujer"

A pesar de cobrar 400.000 euros en su anterior puesto a 70.000, no duda en afirmar que "compensa porque no se hace por dinero". Además, su familiar no quería que se dedicara a ello.

Cuando veía a la gente rebuscar en la calle sentía "impotencia y rabia". Además, no podía hacer una vida normal porque trabajaba casi todos los fines de semana y se iba aislando, por lo que más lo sufrió fue su familia. "Me gustaría volver a ir al cine con mi mujer, que llevo cinco años sin hacerlo", ha desvelado.

Beso de Iglesias y Domènech

De Guindos se toma con humor el beso entre ambos políticos porque "le pilló por sorpresa" y que "hay que bajar la tensión", aunque "es importante mantener las formas".