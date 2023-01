La Guardia Civil localiza anotaciones con el nombre "X. Puig" en la agenda del extesorero del PSOE valenciano

La Guardia Civil ha localizado anotaciones con el nombre "X. Puig" y "Ximo", en la agenda del extesorero del PSOE en Valencia. En estos documentos aparece en varias ocasiones su nombre junto a otro nombre clave, "Imedes", una empresa que mantuvo contactos con una de las firmas del presunto cabecilla de la trama. El nombre del presidente aparece en las agendas del ex tesorero socialista José María Cataluña, considerado el artífice de la supuesta financiación.

Tras conocer estas informaciones, la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha apelado a la "prudencia" para no pronunciarse sobre el caso 'Azud' en la Comunidad Valenciana hasta que no se conozca el fallo judicial, aunque ha defendido que serán "implacables" ante cualquier caso o cuestión de corrupción que afecte al partido. Alegría ha evitado emitir "cualquier opinión" sobre este asunto alegando que aún no hay ningún fallo judicial al respecto, pese a las informaciones que apuntan presuntamente a algunos cargos del PSPV.

Por su parte, el director de campaña del PPCV, Miguel Barrachina, ha pedido al president de la Generalitat, Ximo Puig, que "deje de poner tierra de por medio y que dé la cara y las explicaciones oportunas en el caso en el que según vamos conociendo se le implica directamente". Miguel Barrachina ha asegurado que "no dar explicaciones y esconderse solo demuestra una gran cobardía de Puig que está más preocupado por tapar sus vergüenzas que por gestionar las necesidades de los valencianos".

El diputado ha afirmado que "la sombra de la sospecha es cada vez más firme sobre Puig". "Si el President no tuviera nada que esconder ya habría dado explicaciones, pero ha dejado pasar el tiempo y los indicios sobre la actuación de su partido y en los que se le implica directamente en los papeles, ya son demasiado graves", ha manifestado.