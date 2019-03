El Govern lamenta que no interesen las explicaciones de Mas tras no aportarse pruebas

"A uno le queda la impresión de que las explicaciones a algunos no les interesan, ni les interesa que este Govern haya tomado decisiones operativas en transparencia como ningún otro gobierno", ha afirmado Homs, que ha añadido que "tiene la convicción" de que Mas dio ayer "todas las explicaciones" en la comisión de investigación. El presidente catalán ha reunido hoy al Consell Executiu, como cada martes, tras la comparecencia de ayer en la Comisión de Investigación del Fraude Fiscal, creada a partir del caso del expresidente catalán Jordi Pujol, del que Mas se desvinculó completamente, así como de la trama de las concesiones de las ITV por la que está imputado Oriol Pujol, ex secretario general de CDC.

En la conferencia de prensa posterior al Govern, Homs ha asegurado que Mas respondió "a todas las preguntas que se le hicieron", pero ha admitido que es una "quimera" esperar que "la oposición aplauda al Govern", porque había entre los grupos de la oposición "más prejuicio" que "ganas de conocer la verdad".

El conseller ha subrayado que, cuando estudió Derecho, le enseñaron que el que acusa "tiene que demostrarlo" y ha juzgado que ayer la oposición no aportó "ninguna prueba" de las acusaciones formuladas. En todo caso, ha dicho que no le corresponde hacer una valoración particular de cada uno de los portavoces parlamentarios que intervinieron ayer en el Parlament.

El conseller ha evitado en esta ocasión poner el acento en vincular la declaración de Artur Mas con las negociaciones con ERC de la hoja de ruta soberanista, pero ha subrayado que el ejecutivo nunca ha querido "esquivar" esta comparecencia, que ha sido la primera en la que un presidente de la Generalitat acude a una comisión de investigación.

Asimismo, Homs ha justificado que la Agencia Tributaria de Cataluña haya actuado ante el caso Jordi Pujol y que, por contra, la Generalitat no se haya personado como parte afectada en el proceso judicial que investiga el caso del expresidente.

El conseller ha argumentado que una cosa es "personarse en un caso judicial" como parte afectada, y la otra es la actuación de una agencia tributaria, que está obligada a abrir diligencias, de las que no ha dado detalle, cuando aparece una confesión de fraude fiscal. Con todo, Homs ha asegurado que la Generalitat actúa siempre con el criterio de defender sus intereses y no lo hace de "forma arbitraria" por la "notoriedad de los hechos", ha explicado.