Gómez: "Hablé con varios barones y la palabra que me dijeron es atropello"

Tomás Gómez ha elegido Espejo Público para realizar su primera entrevista televisiva después de que Pedro Sánchez lo destituyese y crease una comisión gestora para dirigir el PSM. Con tiempo para haber reflexionado con la almohada, el político madrileño sigue manteniendo los mismos argumentos que esgrimió este miércoles durante su comparecencia pública.

Gómez ha revelado a Susanna Griso que han sido varios los barones regionales que tras enterarse de lo ocurrido lo han llamado. "No voy a decir ni cuántos ni quiénes pero la palabra que me dijero es atropello", ha dicho.

Y es que la sensación inicial de "sorpresa" se ha convertido 24 horas después en la de "atropello", porque Tomás Gómez sigue manteniendo que va a "defender la democracia, la autonomía de un partido politíco que es de los militantes".

El todavía "oficialmente candidato a la Comunidad de Madrid" mantiene que nadie le comunicó con anterioridad la decisión del Secretario General socialista. "Yo tengo una llamada de Pedro Sánchez minutos antes de la convocatoria, pero a mi no se me cita para nada", mantiene Gómez.

Tomás Gómez ha vuelto a defender su "honorabilidad y honradez" ya que según él mismo afirma son su "único patrimonio". Además como ya perfiló en la comparecencia de este miércoles, el socialista ha asegurado que no consiente "que nadie ponga la mínima sombra sobre mi honorabilidad y mi honradez. No lo voy a consentir. Voy a ir a los tribunales con aquel que emita la mínima sombra de duda.Ni he sido imputado, ni tengo una causa de ningún tipo".

Preguntado sobre si cree que Rubalcaba está detrás de la decisión de Pedro Sánchez, Gómez contesta entre líneas: "Una cosa es lo que yo pueda intuir, pero quien ha tomado una decisión es el Secretario General del PSOE . Digamos que yo creo que Rubalcaba no se ha ido definitivamente de los ámbitos de decisión del PSOE".

"Oficialmente soy candidato a la Comunidad de Madrid"

Sobre las razones que pudieron haber movido a Sánchez para llevar a cabo esta decisión, Gómez ha vuelta reiterar que se trata de un "problema de debilidad de liderazgo interno y yo creo que a veces las personas nos equivocamos cuando tenemos miedo". Punto y seguido el socialista se pregunta: "¿Alguien ha pensado que en un mes hay elecciones en Andalucía , que en menos de 100 días hay elecciones municipales?". Para el exregidor de la localidad madrileña de Parla esta decisión "no ayuda electoralmente".

Y añade, "el objetivo en este momento debería ser que el PSOE gane las elecciones en Andalucía. Yo no digo que ese no sea el objetivo de Pedro Sánchez pero a veces la ambiciónes personales, la obsesión por tener más poder interno puede dañar los intereses colectivos".

César Luena manifestó este miércoles en rueda de prensa que las decisiones de la Ejecutiva "se cumplen o se hacen cumplir" para reivindicar que en el PSOE quien manda es Pedro Sánchez. En tono réplica, tomás Gómez ha dicho hoy en Espejo Público que "liderar no es mandar, liderar es tener la capacidad de organizar una institución".