El Gobierno de García-Page pide por carta al Ejecutivo de Sánchez la "inmediata revisión" del 'solo sí es sí'

El Gobierno de Castilla La Mancha ha pedido al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez "la inmediata revisión, por la vía de urgencia" de la ley del 'solo sí es sí'. Lo ha hecho por carta y con el objetivo de evitar la "sangría de revisiones" por las que ya se han rebajado 141 condenas y se ha excarcelado a 21 agresores sexuales.

En la misiva enviada a la ministra de Igualdad, Irene Montero, los socialistas castellanomanchegos han solicitado que el "enorme esfuerzo" que el Gobierno central ha llevado a cabo para reforzar la lucha contra la violencia machista no se ponga en duda "por un enroque político, porque no debemos olvidar que lo importante, aquí y ahora, son las víctimas presentes y futuras".

En el texto también se ha aludido al "clamor popular que ve con estupor cómo, desde la entrada en vigor de la citada ley hasta final de año, se han producido revisiones de condenas a la baja".

"Lo cierto es que no compartimos las rebajas de penas que se están produciendo ni las que se puedan producir en el futuro. A nuestro modo de ver, aquí lo importante no es ganar la batalla del relato sobre quien tiene la culpa -si el Ministerio de Igualdad o la judicatura-, se trata de resolver un problema que angustia a las víctimas y que no puede dejarnos en la indiferencia. Y la capacidad para resolver dicho problema la tiene su Ministerio", han puntualizado desde el Gobierno regional.

Exigen la revisión del 'solo sí es sí'

Por su parte el presidente autonómico, Emiliano García-Page, ha hecho un llamamiento a la "reflexión" con el fin de mejorar la legislación. "Vamos a intentar en estas próximas semanas proponernos que, si hay algún tipo de reflexión que hacer, por ejemplo, en la legislación contra el abuso machista, si hay algún error, ya que estamos de acuerdo en el fondo y ya que compartimos las intenciones, si hay alguna cosa que mejorar, que la podamos hacer", ha dicho.

Frenar la violencia machista

El comienzo del 2023 ha sido trágico en lo que se refiere a víctimas de violencia de género. En lo que va de año cinco mujeres han sido asesinadas, tres de ellas presuntamente por sus parejas o exparejas. En este sentido García-Page ha reiterado la necesidad de atajar esta lacra. "Me gustaría que este año 2023 supusiera un gran consenso en España para que realmente pongamos pie en pared ante este problema. Y que no permitamos a aquellos que lo relativizan", ha puntualizado.

De la misma forma el barón socialista ha añadido que "el ambiente cultural en el que educamos a nuestros hijos tiene mucho que ver", y que "todo fenómeno de violencia tiene que tener condena y tiene que tener reprobación".