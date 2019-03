El Gobierno rompe el diálogo con los independentistas porque no aceptan el marco trazado para Cataluña

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha anunciado en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo rectifica la postura que mantuvo en los últimos días sobre el diálogo con Cataluña y la posibilidad de incluir la figura de un relator alegando que los independentistas "no aceptan el marco" propuesto.

"Este gobierno tiene la firme decisión de establecer todos los puentes posible pero en este momento, el marco trazado que hemos hecho no es aceptado por los partidos independentistas", ha asegurado tras la reunión del Consejo de Ministros.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Calvo ha explicado la propuesta que el Gobierno ha trasladado a las fuerzas políticas catalanas en un documento que establece un marco de diálogo, que contempla diseñar antes de finalizar febrero una mesa de partidos con dos representantes por cada formación con capacidad de decisión en los ámbitos estatal y catalán y la participación de una persona para "facilitar la coordinación de los trabajos".

La vicepresidenta del Gobierno ha explicado que hay dos marcos que no están dando los frutos que deberían y lamenta que "los grupos independentistas y sus partidos no aceptan el marco" propuesto por el Ejecutivo. Carmen Calvo lamentaba además que "las derechas no ayudan y sacan partido político y electoral de la agitación constante de una circunstancia problemática".

La vicepresidenta del Gobierno ha criticado el papel de "las derechas" que se oponen a los intentos del Ejecutivo para buscar una salida dialogada para Cataluña y ha asegurado que además de no ayudar a ese diálogo "sacan partido político electoral de la agitación constante".

Sánchez recalca que nunca aceptará un referéndum de autodeterminación

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que no aceptará "nunca" un referéndum de autodeterminación para Cataluña, después de que el Ejecutivo haya afirmado que el diálogo con los independentistas ha encallado. A través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, Sánchez también asegura que desde el Gobierno trabajan "por tender todos los puentes posibles desde la política".

"Esta es la propuesta del Gobierno de España para Cataluña: convivencia, diálogo y ley. Constitución", concluye el tuit en el que retuitea un mensaje de La Moncloa con el documento con la propuesta del Ejecutivo para Cataluña, dado a conocer tras el Consejo de Ministros.