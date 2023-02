El Gobierno reformará tres veces el Código Penal en sólo tres meses

Tres reformas en apenas tres meses. El contador de cambios en el Código Penal aumentará en las próximas semanas si sale adelante la modificación de la ley del 'sólo sí es sí'. Aún así, no es la primera. La nueva ley de bienestar animal, aprobada recientemente por el Congreso y que continúa su trámite parlamentario, no sólo incluye obligaciones para los dueños de las mascotas, novedades como la derogación de la lista de perros peligrosos o la prohibición de tener determinados animales en casa. Esta norma trae consigo, también, una reforma del Código Penal para castigar con más dureza el maltrato y abandono contra los animales. Y hay detalles clave. Por ejemplo, la expresión "animal vertebrado", que aparecerá por primera vez en el ordenamiento jurídico, de tal forma que no sólo se castigará el maltrato de animales domésticos sino también los animales silvestres y en libertad.

Las consecuencias son importantes. A partir de ahora, un perro no podrá estar más de 24 horas solo en un piso, aumentando las penas para quien maltrate o abandone animales. Es más: si se provoca la muerte de un animal bajo control humano, la pena de prisión será mayor que la actual y sin alternativa posible de multa. El nuevo Código Penal establece castigo de entre 18 y 24 meses de cárcel si el animal muere, hasta 36 meses si hay más de un agravante y hasta 10 años de inhabilitación para convivir o trabajar con animales.

Ley del "sólo sí es sí"

Es la siguiente reforma pendiente: la propuesta socialista para modificar el Código Penal, retocando algunos de los artículos e incluyendo varias disposiciones transitorias en la ley del 'sólo sí es sí', no es la primera ni la última que el Gobierno ha puesto sobre la mesa. En este caso, la intención del Gobierno es elevar las penas en determinados supuestos y conseguir que el trámite se haga lo más rápido posible, solicitando la tramitación urgente. Los plazos más realistas serían mediados de febrero para la toma en consideración, lo que permitiría la revisión del Código Penal antes del 1 de marzo. El debate y la negociación no serán sencillos teniendo en cuenta las enormes diferencias que aún separan a los dos socios de coalición, especialmente por el debate en torno al consentimiento y las diferencias en las agresiones con y sin violencia.

Sedición y malversación

Ya en diciembre el Congreso aprobó la reforma exprés de Código Penal, eliminando el delito de sedición y bajando las penas asociadas a la malversación. La votación salió adelante con margen, 184 votos a favor, aunque el pleno fue intenso y duro, con acusaciones cruzadas y reproches mutuos. PP y Ciudadanos ni siquiera participaron en la votación al considerar que contravenía el procedimiento que da garantías a las leyes.

Antes, también el año pasado, el Congreso ya dio luz verde a otros cambios en el Código Penal para castigar el aborto que sufren las mujeres que acuden a clínicas abortivas y castigar con más pena la promoción del odio, la hostilidad o discriminación por motivos racistas, ideología, religión... Además, también se modificó para resolver los casos de multirreincidencia en los delitos de hurto y agravar el castigo en los delitos de trata de personas.