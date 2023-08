Críticas del Gobierno a la inadmisión del recurso de Puigdemont por la Sala de Vacaciones del TC

La decisión de la Sección de Vacaciones del Tribunal Constitucional, habilitada en el mes de agosto, considerado inhábil en materia de justicia, ha provocado diversas reacciones, sobre todo desde el independentismo. Algunas voces han hablado de "intencionalidad" por parte del Constitucional, que en estos días cuenta con una mayoría conservadora provocando con la decisión alteraciones en plenas negociaciones con el independentismo para conformar la Mesa del Congreso o posteriormente una posible investidura de Pedro Sánchez.

El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha asegurado que "muestro todo el respeto a la resolución". No ha querido valorar ni el voto particular ni la decisión de la Fiscalía General del Estado de recurrirlo, y apunta a que todas las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional "son conforme a derecho". Por su parte, Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones, se ha mostrado más contrariada con la decisión y ha añadido, además, que "la Sala de vacaciones es solo para temas menores. No para temas de tanta trascendencia. No es prudente".

Desde el Partido Popular reiteran también la idea del respeto a las decisiones del Tribunal Constitucional. Elías Bendodo, coordinador general del partido, señala que hay que "seguir trabajando en la división de poderes", y recuerda que "en la legislatura pasada hemos visto un intento de control y manoseo absolutamente escandaloso", por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a la justicia.

Los partidos independentistas también se han manifestado. "¿Lamentar? Encontramos que es vergonzoso lo que se ha hecho. ¿Y afectar? Es una más, sabemos dónde estamos", asegura Teresa Jordá, diputada de ERC. Preguntada por si afectará a las negociaciones reconoce que tienen claro que "PP y PSOE son los del 155", pero que prefieren apoyar un "gobierno progresista", en referencia al liderado por Pedro Sánchez.

Reacciones en Junts

A través de Twitter, Jordi Turull, el secretario general de Junts, el partido de Carles Puigdemont, fue uno de los primeros en reaccionar una vez conocida la resolución. Escribe que es "una estrategia de Estado contra el independentismo. Y esa estrategia no cierra por vacaciones".

También la presidenta de Junts, Laura Borrás, se ha manifestado en la red social asegurando que "el aparato judicial actuó durante la campaña electoral y ahora actúa pensando en la investidura. No fallan". Y completa su mensaje atacando a la separación de poderes: "Algunos intentan que haya sincronización de poderes".

Otra de las reacciones ha sido de una de las magistradas del Pleno del Tribunal Constitucional, María Luis Balaguer, que ha puesto voz al voto particular de su compañera Díez: "Yo no sé qué ha animado a estas personas a resolver por auto una situación que generalmente se suele hacer admitiendo a trámite y avocando", han sido las palabras de la magistrada en la Cadena SER.

Los tres magistrados del Constitucional que conforman esa "Sala de Vacaciones" no han admitido a trámite el recurso presentado por Carles Puigdemont y Toni Comín contra la orden de detención interpuesta por el Tribunal Supremo argumentado que iba contra derechos fundamentales. La inadmisión del recurso ha quedado aprobada por dos votos a favor y una en contra, el de la magistrada progresista Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, que ha emitido un voto particular en el argumenta que este no era un tema urgente y que debían haber esperado a septiembre, cuando el Pleno se reúna de manera ordinaria, donde, recordamos, la mayoría es ahora progresista con Cándido Conde Pumpido como presidente.