Rajoy avisa a Mas: "No habrá elecciones plebiscitarias como no hubo referéndum"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido hoy al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de que el Gobierno "defenderá activamente" la ley y no va a permitir la celebración de unas "elecciones plebiscitarias" como el año pasado no permitió que se celebrara un referéndum sobre la independencia.



"España es un país serio y en ningún país serio se puede permitir violentar la ley o sacar algún tipo de rendimiento político de ello", ha recalcado Rajoy en la rueda de prensa en la que ha hecho balance del curso político y en la que ha situado el reto secesionista como uno de los "riesgos" que afronta España en su proceso de recuperación económica.



El jefe del Ejecutivo ha recalcado que lo anunciado para el 27 de septiembre son unas elecciones autonómicas y nada más y ha insistido en que "no va a haber independencia" en Cataluña "de ninguna de las maneras".



Rajoy ha garantizado que el Gobierno defenderá la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles, pero también dará "la batalla" por todos aquellos catalanes que se sienten y quieren seguir siendo españoles y europeos.



El jefe del Ejecutivo ha mostrado su disposición a hablar con Artur Mas como "con todo el mundo" que quiera hablar con él, pero ha reconocido que "no es fácil tener un diálogo cuando la pretensión es hacer un referéndum sobre 'si me voy o no me voy'".



"No hay presidente del Gobierno que esté dispuesto a que su país deje de ser su país", ha recalcado Rajoy. Preguntado por su gestión de lo ocurrido en Cataluña en los últimos años, ha manifestado que "todo es mejorable", pero "en ningún caso" se arrepiente del recurso que su partido presentó contra el Estatuto de Cataluña.