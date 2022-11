El Gobierno defiende la ley del 'solo sí es sí' y pide la armonización de la doctrina

La llamada ley del 'solo sí es sí' ha centrado la atención política y jurídica durante toda la semana. La oposición ha pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que impulsó la reforma, y la modificación de la ley que ha permitido la reducción de la pena de varios condenados por abuso

Esta ley lleva en vigor desde octubre y ya ha provocado más de una decena de rebajas de penas a agresores sexuales en todo el país. Casos como el del profesor de Valdeluz, con 12 delitos de abusos a menores a su espalda, el del profesor de inglés que ofrecía pequeñas cantidades de dinero a cambio de que posaran en determinadas actitudes, son algunos de los casos más graves a los que beneficia la ley. Otro muy llamativo, es el caso de 'La Manada'. Su abogado, Agustín Martínez, ha anunciado que está preparando un recurso para solicitar una revisión a la baja de la pena de uno de los condenados, Ángel Boza.

En el Gobierno insisten en que buscarán que la ley endurezca las penas y no las rebaje. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este sábado que el Gobierno va a seguir "defendiendo una legislación" en la que "no haya lugar a la duda" cuando una mujer dice que no y que pedirán la armonización de doctrina.

Según Montero, "no se puede dejar que el silencio el miedo y de cuando te quedas paralizada por terror se interprete como consentimiento para unas relaciones no consentidas". Por ello, ha insistido en que "vamos a defender una legislación que permita que no haya lugar a la duda cuando una mujer dice que no" y "vamos a pedir armonización de doctrina".

Mientras, varios los partidos de la oposición que piden al Gobierno que corrija la ley. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido que lo corrijan y asuman los errores. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidió este viernes que se "asuman responsabilidades" en los ministerios de Igualdad y Justicia a propósito de los efectos en las condenas de la ley "del solo sí es sí". En declaraciones en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) tras visitar la sede del grupo Sifu, Feijóo ha asegurado que el Código Penal "no es un conjunto de eslóganes políticos" sino "una norma compleja que necesita siempre meticulosidad".

Para Feijóo, la aprobación de esta ley se debería haber "evitado", por lo que ha expresado que están a favor de "modificar esa chapuza legal que ha desprotegido y desprotege a las mujeres españolas de los delitos sexuales".