El Gobierno decide retirar la ley que rebajaba la mayoría para renovar al Poder Judicial

El Gobierno retira la reforma que rebajaba las mayorías para elegir el CGPJ. Lo ha anunciado Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Nosotros hemos presentado una alternativa si alguien tiene otra mejor que la exponga; quien esté en contra que proponga otra y la estudiaremos. La nuestra mantiene en principio las mismas mayorías y sólo propone un mecanismo de desbloqueo en caso de que sea necesario" ha explicado el titular de Justicia.

Reforma del CGPJ

El Gobierno va a pedir al PSOE y Unidas Podemos la retirada de la reforma registrada en el Congreso para rebajar las mayorías exigidas para elegir al Consejo General del Poder Judicial, iniciativa que suscitó recelos en Bruselas con la que se quería presionar al PP para negociar la renovación de ese órgano.

"No quiero que perdamos un minuto. Dijo del presidente de que quedaban congeladas esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del consejo, ahora estábamos preocupados de la eficiencia. Para evitar los focos, se propondrá que los grupos lo retiren para no dar más pábulo", ha asegurado Juan Carlos Campo, ministro de Justicia.

Unidas Podemos no apoya retirar la reforma de CPGJ hasta que haya alternativa. Justo después del anuncio del titular de Justicia, Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos, ha mostrado su rechazo. "Nosotros pensamos que nuestra propuesta que prevé un mecanismo de desbloqueo en las mayorías para la elección del Consejo es la mejor alternativa y mientras no se nos ofrezca una mejor no estamos a favor de la retirada".