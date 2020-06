El Gobierno considera que, gracias a su firmeza con la legalidad, ahora Torra sí propone un Govern "en condiciones"

El Gobierno ha reivindicado su firmeza y determinación para defender la legalidad ya que cree que eso es lo que ha permitido que Cataluña pueda contar a partir de ahora con un Govern "en condiciones de cumplir sus obligaciones y atender sus responsabilidades". Fuentes del Ejecutivo han hecho hincapié en que esa posición del Gobierno de Mariano Rajoy es la que ha obligado al presidente catalán, Quim Torra, a rectificar y proponer hoy una nueva lista de consejeros. Entre ellos ya no hay ninguno en prisión ni huido de España, por lo que el Ejecutivo deberá publicar en el Diario Oficial de la Generalitat el decreto con esos nombramientos.

Desde el momento de su publicación, dejará de aplicarse en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, tal y como acordó el pleno del Senado después de avalar al Gobierno para recurrir al mismo ante la situación que vivía Cataluña. Las fuentes citadas han recalcado que el Gobierno ha venido defendiendo el cumplimiento de la legalidad en todo momento y eso es lo que le llevó a no publicar el decreto de nombramiento de los consellers propuestos por Torra inicialmente. Adoptó esa decisión porque entre ellos figuraban Jordi Turull y Josep Rull (ambos en prisión), así como Toni Comín y Lluís Puig, que permanecen huidos en Bélgica.

No obstante, el Gobierno solicitó un informe a los servicios jurídicos del Estado para determinar si podía seguir negándose a publicar el decreto con los consejeros. Un informe que la Abogacía del Estado concluyó ayer y que avalaba la no publicación de la lista porque no se ajustaba a la legalidad que en ella hubiera esos consejeros encarcelados o fuera de España. Este mismo martes el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, había remitido una carta al secretario del Govern, Víctor Cullell, en la que defendía el "control de legalidad" que sigue teniendo el Gobierno sobre los actos de la Generalitat a consecuencia del 155 y en la que aseguraba que esos nombramientos no tienen viabilidad jurídica.

El Gobierno, tras constatar esa viabilidad de la nueva lista de consejeros propuesta ahora por Torra, publicará el decreto correspondiente y se levantará automáticamente el 155.

El Gobierno levantará el 155 en cuanto tome posesión el nuevo Govern pero C's se opone

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha avanzado que el Gobierno central levantará de forma inmediata la aplicación del artículo 155 en Cataluña en el momento en que tome posesión el nuevo Govern designado por Torra. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá ha recordado que el Ejecutivo siempre había reclamado que se nombrara unos consellers que pudieran ocupar legalmente sus funciones. Una vez que Torra ha designado a unos consellers aptos desde el punto de vista legal, lo que espera Catalá es que tomen posesión, comiencen a gestionar en el marco de la Constitución y el Estatuto de Autonomía y se pueda recuperar cuanto antes la normalidad democrática.

Sin embargo, el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha exigido mantener el 155 o aprobar uno nuevo pese a la rectificación de Torra con su lista de consejeros porque considera que no se puede caer en su juego. Villegas, en declaraciones a periodistas en el Congreso, ha acusado a Torra de forzar el enfrentamiento con el Estado y luego pretender que haya normalidad para que se levante el 155. "No podemos caer los demócratas en los juegos de los separatistas y tenemos que tener una postura firme de mantenimiento del 155 por los menos en aspectos fundamentales", ha recalcado. Así, ha reiterado la necesidad de que el Gobierno central siga controlando los Mossos d'Esquadra, las finanzas de la Generalitat, la educación y la política exterior.

Para ello ha defendido que PP, PSOE y Cs acuerden la extensión del 155 para que Torra "no se salga con la suya". Además, ha confiado en que, con motivo de la moción de censura de PSOE, nadie vaya a mercadear con la unidad de España a cambio de un voto.