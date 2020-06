Torra propone a cuatro nuevos consejeros y elimina a los que estaban en prisión y huidos para desbloquear el Govern

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha firmado un nuevo decreto de nombramiento de los consellers que formarán su Govern, sustituyendo a los que se encuentran en prisión -Jordi Turull y Josep Rull- y a los que se encuentran huidos en Bélgica -Toni Comín y Lluís Puig-, ha informado la Generalitat. Elsa Artadi (Junts per Catalunya), que en el decreto de nombramientos que Quim Torra firmó el pasado 23 de mayo figuraba como consellera de Empresa y Conocimiento y portavoz del Govern, será ahora consellera de Presidencia y portavoz, en sustitución de Jordi Turull. Alba Vergés (ERC) será la nueva consellera de Salud y reemplazará al también republicano Antoni Comín; Damià Calvet (Junts per Catalunya) ocupará la cartera de Territorio y Sostenibilidad en lugar de Josep Rull; Laura Borràs (Junts per Catalunya) asumirá el departamento de Cultura en sustitución de Lluís Puig, y Maria Àngels Chacón (PDeCAT) se hará cargo de la consellería de Empresa y Conocimiento que deja Artadi.

La Generalitat ha anunciado los nuevos nombramientos en un comunicado en el que señala que el nuevo Govern adoptará en su primera reunión "la decisión de interponer una querella por prevaricación contra el presidente Mariano Rajoy por impedir la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) del anterior decreto de nombramiento de los consellers. Asimismo, anuncia que en esa primera reunión el Consell Executiu "impugnará la aplicación del artículo 155 en su conjunto" y "presentará alegaciones contra la impugnación por parte del Gobierno español de once leyes de alto contenido social durante el periodo en el que ha estado vigente este artículo".

Señala también que "los consellers encarcelados y exiliados han hecho llegar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, un mensaje en el que expresan su voluntad de darle su confianza y piden que las instituciones catalanas se vuelvan a poner al servicio del pueblo de Cataluña lo antes posible". Agrega que Rull, Turull, Comín y Puig "reafirman que siempre han querido formar parte de la solución y no del problema", que "se sienten en todo momento legitimados" y que "se sienten consellers legítimos del Govern de Cataluña y que ni el torpe artículo 155 ni el mal uso que se está haciendo del Derecho y la Justicia por parte de los tribunales españoles puede disuadirlos de esta convicción".

Recalca asimismo que los cuatro "consideran un despropósito la voluntad de bloquear 'sine die' la formación del Govern de Cataluña, ya sea por la no publicación en el DOGC o con la aplicación de la prisión preventiva y, por lo tanto, impedir la toma de posesión y el ejercicio del cargo". "Finalmente, los consellers piden que no se deje en ningún momento de reivindicar la restitución del Govern legítimo que fue destituido ilegalmente e ilegítimamente con la aplicación del artículo 155", señala también el comunicado del Departamento de la Presidencia de la Generalitat.

Los consellers del nuevo Govern, que podrán tomar posesión una vez que el Gobierno central publique el decreto de nombramiento en el DOGC, son los siguientes: Pere Aragonès (Economía y Hacienda y vicepresidente), Alsa Artadi (Presidencia y portavoz), Ernest Maragall (Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia), Miquel Buch (Interior) y Josep Bargalló (Interior). También serán consellers Alba Vergés (Salud), Damià Calvet (Territorio y Sostenibilidad), Laura Borràs (Cultura), Ester Capella (Justicia), Chakir El Homrani (Trabajo, Asuntos Sociales y Familias), Maria Àngels Chacón ((Empresa y Conocimiento), Jordi Puigneró (Políticas Digitales y Administración Pública) y Teresa Jordá (Agricultura, ganadería y Pesca y Alimentación).

El anuncio de los nuevos nombramientos de consellers se ha producido después de que el Gobierno central ratificara hoy a la Generalitat que no publicaría el primer decreto de nombramientos propuestos por Quim Torra ya que el informe encargado a los servicios jurídicos del Estado avala que la decisión del president no se ajustaba a la legalidad. Tras conocer la decisión de Torra de desbloquear el Govern, el Ejecutivo central ha reivindicado su firmeza y determinación para defender la legalidad ya que cree que eso es lo que ha permitido que Cataluña pueda contar a partir de ahora con un gobierno "en condiciones de cumplir sus obligaciones y atender sus responsabilidades".