El Gobierno considera "absentismo laboral" la negativa de Ayuso a reunirse con Sánchez este viernes en Moncloa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha plantado al presidente del Gobierno, un 'no encuentro' que está trayendo cola. Con su decisión, se aparta del resto de presidentes del PP y del criterio de Alberto Núñez Feijóo, que, sin embargo, ha confesado que "comprende" su postura. A pesar de esta decisión de Ayuso, Moncloa ha seguido cerrando las entrevistas del próximo viernes, cuando el jefe del Ejecutivo recibirá a las presidentas de Baleares, Marga Prohens, y Extremadura, María Guardiola.

Ante este 'no' de la presidenta madrileña a mantener una reunión con Sánchez, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha acusado a Díaz Ayuso de "absentismo laboral" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrada en el Palacio de La Moncloa, en la que señaló que Ayuso no asistirá a esta cita "por capricho laboral" y por "tacticismo político interno".

"Claro error"

De esta manera, la ministra ha querido destacar que se trata de un "claro error", a lo que añade que es una decisión que supone un "nuevo varapalo" para "el liderazgo menguante" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Ayuso ha explicado en un comunicado dos razones para no acudir a Moncloa. Por un lado, alega que la ronda de Sánchez se produce en el marco "de la ruptura de la Hacienda común" y "no se puede normalizar lo que no es". Por otro lado, explica que son las palabras de Sánchez, pronunciadas en un viaje a Bruselas, que el Gobierno madrileño considera unas "gravísimas acusaciones" y una "campaña inaceptable e impropia de un Gobierno contra una administración inferior".

La presidenta madrileña considera que las reuniones con Sánchez pretenden "blanquear" la financiación singular de Cataluña y que no sirven, ni han servido "para nada". También ha afirmado que expresó su posición ante el Comité Ejecutivo del PP.

Críticas a Ayuso

Las críticas a Díaz Ayuso no han tardado en llegar tras anunciar su decisión de no acudir a la reunión con Sánchez. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le acusa de plantear un "pulso" a Feijóo, mientras que Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, la ha calificado de "jefa" del líder del PP.

Ante estas críticas, se unen otros ministros como Fernando Grande-Marlaska, Elma Saiz o la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha acusado a Ayuso de no cumplir con "sus mandatos constitucionales". En Madrid, PSOE y Más Madrid afean que no acuda a la cita en Moncloa, considerando su actitud de "rabieta" o acusándole de no trabajar para todos los madrileños.

Por otro lado, Vox califica de escenificación el movimiento de Ayuso, que ha señalado que la política es teatro y la presidenta de la Comunidad de Madrid una "actriz consumada que a la hora de la verdad sigue aplicando políticas de la izquierda", según ha dicho el portavoz del partido, José Antonio Fúster.

Esta situación se produce cuando la pareja de Ayuso acaba de presentar una demanda contra el presidente del Gobierno y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por injurias y calumnias. Sus abogados reclaman 100.000 euros al jefe del Ejecutivo y 50.000 al ministro.

