Feijóo insiste en que las instituciones están "en peligro": "No hay motor, no hay proyecto de país"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primer invitado a las segundas jornadas de 'Metafuturo 2024', evento que aborda los principales desafíos del nuevo mundo de la mano de expertos nacionales e internacionales, además de destacados representantes políticos. Feijóo ha señalado que, hoy en día, España posee instituciones fuertes y vigorosas, pero que "están en peligro", haciendo referencia al actual Gobierno de España.

"Habrá quienes piensen que el Estado, la democracia o la división de poderes son un estorbo, pero lo cierto es que, "la democracia representativa, la división de poderes son una garantía de que todo este cumulo de cambios mejore la condiciones humana y no limite la libertad de los ciudadanos", ha remarcado, aludiendo a los trabajos de los galardonados este año con el premio novel de Economía. Además, asegura que "la fortaleza institucional es el principal factor para explicar la pujanza y decadencia de una nación. No es la posesión de materias primas, sino contar con instituciones vigorosas respetadas. ¿Las tiene España hoy? Sí. Pero están en peligro", insiste el líder de los populares.

"Podríamos decir que la legislatura tiene un chasis, las piezas de momento aguantan, pero el coche no puede avanzar porque no hay motor, no hay proyecto de país. Si no queremos quedarnos atrás, necesitamos un Gobierno que pueda avanzar, que hoy parece una utopía", ha recalcado.

"La necesidad de tener un crecimiento sano de la economía"

A lo largo de su intervención, Feijóo ha asegurado que "Metafuturo es un ejemplo de la España que avanza, que innova, que compite y que tiene prestigio internacional", a la vez que ha recordado que "hace un año, en este mismo foro, hablé de la necesidad de tener un crecimiento sano de la economía y alerté de lo que suponía gobernar con un gobierno en minoría en las cortes; y en concreto me referí a una serie de palancas que debería tener nuestra economía: política fiscal atractiva, reformas estructuras, política enérgica no enfrentada al crecimiento y educación".

"No se avanza en nada y se retrocede en muchos sectores"

Un año después, afirma el político del PP, "lamento tener que constatar los tiempos perdidos: no se avanza en nada y se retrocede en muchos sectores", con lo que ha enumerado diferentes ejemplos en los que critica duramente las acciones que ha realizado el Gobierno de España.

"En política fiscal, el gobierno sigue exprimiendo a las ciudadanos y empresas con 81 subidas de impuestos; en política energética seguimos guiada por la antiojeras ideológicas que han deteriorado el futuro de España, en Educación no estamos promoviendo la excelencia, sino fomentamos la desigualdad y las reformas estructurales brillan por su ausencia porque tenemos un gobierno que es incapaz de aprobar leyes y presupuestos, que a duras penas sobrevive día a día y que no sabemos si aprobar Presupuestos. La situación de gobierno es incompatible con tener un proyecto de país", sentencia Feijóo.

Cuando el Gobierno hace maniobras de distracción, continúa, "para tapar sus escándalos es tiempo y recursos públicos que se van por el sumidero, cada día que el Estado de derecho está en cuestión por escándalos es un día de incertidumbre y seguridad en nuestro crecimiento y cada vez que razonables sospechas de corrupción del gobierno, es descrédito para España".

Al Gobierno de España "le estorba los medios de comunicación

Además, señala Feijóo, al Gobierno de España "le estorba los medios de comunicación y ahora también, la oposición. Solo buscaba impunidad, porque sabía que tarde o temprano todo saldría a la luz. Tenemos una regeneración democrática, un gobierno con pies de barro, y un gobierno agoniza", termina Feijóo señalando que "España merece un gobierno limpio".

