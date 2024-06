Una gestora formada por cuatro personas liderará Sumar tras la dimisión de Yolanda Díaz

Sumar estará liderado de forma transitoria por una gestora formada por cuatro personas afines a Yolanda Díaz. En concreto serán la secretaria de la Organización, Lara Hernández, su homóloga en Comunicación, Elizabeth Duval, la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, quienes asumirán las atribuciones de Díaz, quien comunicó su dimisión el pasado lunes.

El anuncio se ha producido esta tarde, tras una reunión del Grupo Coordinador, máximo órgano directo que se encuentra compuestos por 80 miembros. Los cuatro integrantes de la gestora proceden de la ejecutiva confeccionada en un primer momento por la vicepresidenta segunda.

El Grupo Coordinador establece así un esquema de funcionamiento basado en la coordinación con la acción de gobierno, que permanecerá siendo dirigida por la ministra de trabajo, con el objetivo del objetivo de centrarse en vivienda, reducción de jornada laboral, subida de los salarios, reforma fiscal y la garantía de derechos sexuales y reproductivos, entre otros

Un mandato hasta otoño

Otro de los puntos importantes que han trascendido tras la reunión, ha sido que la gestora permanecerá en funciones hasta otoño, fecha en la que estaba previsto que tuviera lugar la segunda asamblea de Sumar, y en la que cuando previsiblemente se elegirá el nuevo coordinador federal.

El portavoz de Sumar, y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha manifestado antes del encuentro, que su objetivo es la "estabilidad" organizativa de la formación, que ahora comienza un proceso de reflexión "tranquilo" y "sereno". A pesar de todo, Yolanda Díaz continuará su liderazgo político, seguirá implicada en la ejecutiva de Sumar y mantendrá su cargo de presidenta del grupo en el Congreso.

Los malos resultados en las europeas

Los resultados en las pasadas elecciones europeas se encuentran detrás de la renuncia de Yolanda Díaz. La formación únicamente logró tres escaños en el Parlamento Europeo, tan solo uno más que Podemos, con quienes se disputan el espacio político. Fue el pasado lunes cuando tras la reunión de la ejecutiva del partido, Díaz compareció a través de una videoconferencia sin aceptar preguntas, anunciando que abandonaba su cargo como coordinadora de Sumar.

"Llevamos meses diciendo que las elecciones de ayer no eran unas elecciones más y su resultado tampoco lo ha sido. A pesar de la resistencia de las fuerzas democráticas en algunos países europeos la corriente de fondo es que en Europa la internacional del odio en sus distintas expresiones ha dado un paso adelante. No podemos mirar hacia otro lado ni fingir que esas corrientes no existen" ha defendido Díaz

