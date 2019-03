La Generalitat prevé instalar 2.718 locales de votación en toda Cataluña para la consulta

La Generalitat convocará a la consulta del 9 de noviembre a 5,4 millones de catalanes y a los extranjeros residentes que lo soliciten en el plazo de una semana y habilitará 2.718 locales de votación en todos los municipios, aunque los ayuntamientos se nieguen a facilitarlos.

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, ha presentado en rueda de prensa el dispositivo logístico preparado para la consulta del 9 de noviembre justo después de que entre en vigor el decreto de convocatoria firmado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al publicarse en el Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC). No obstante, no ha ademantado cómo actuará si el Tribunal Constitucional (TC) la suspende, advirtiendo que no va a entrar en "actitudes preventivas", porque está convencida de que es "legal, constitucional y estatutaria".

Según la ley de consultas aprobada por el Parlament, la campaña empieza al día siguiente de la publicación del decreto de convocatoria y termina a las 00.00 horas del 9 de noviembre, y consistirá en una campaña informativa con publicidad institucional que se emitirá, obligatoriamente y con carácter gratuito, en los medios de comunicación públicos y de competencia de la Generalitat, entre otros.

La ley también estipula que el Govern puede hacer campaña para promover la participación, sin orientar el sentido de voto, y se prevé que se recurran los medios habituales de una campaña electoral, además de poder consultar en la web '9nconsulta2014.cat' información diversa al respecto.

Además, 4.200 voluntarios agrupados en el colectivo Voluntaris Referèndum 9N 2014 se han ofrecido al Govern para colaborar con el objetivo de que pueda celebrarse la consulta y sea un éxito de participación.