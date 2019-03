García-Margallo dice que el gobierno de Tsipras "no entiende las reglas del juego" de la UE

EL DERECHO A DECIDIR NO ES UNILATERAL, DICE EL MINISTRO

El ministro español de Asuntos Exteriores ha acusado al Gobierno griego de Alexis Tsipras de "no entender las reglas del juego" y ha subrayado que el derecho a decidir "no es unilateral cuando uno vive en comunidad". Margallo ha comparado la actitud del ejecutivo heleno con la de un vecino que no paga las cuotas de la comunidad porque lo ha decidido con su mujer e hijos.