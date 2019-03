García-Page: "Antes de romperse el país se van a romper los partidos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que "antes de romperse el país se van a romper los partidos" tras declarar esta semana que no descarta que los partidos independentistas queden fuera de la Constitución.

"No planteo que se pueda ilegalizar una idea, el que sea independentista que lo sea, no digo que se legalice el independentismo, sino aquellas organizaciones que se instalan sistemáticamente en el desacato constitucional no valen. Llegará un momento en que está reflexión se tendrá que plantear en el país", explica.

"Me preocupa que España esté más pendiente y su agenda esté marcada por los extremos que por una corriente de centro político", ha asegurado Page.