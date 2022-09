Garamendi, sobre las nuevas medidas fiscales del Gobierno: "Son un auténtico error"

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, dice que las rebajas fiscales anunciadas son "un auténtico error". Ha ocurrido tras el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, del nuevo impuesto sobre las grandes fortunas. El líder de los empresarios defiende que se priorice la deflación de tarifas en el IRPF.

Todo esto ha sido en el contexto del XXI Congreso de Directivos de la Fundación CEDE-Confederación Española de Directivos y Ejecutivos, que se celebra este jueves en Bilbao. Después de calificar como un "error lo que está haciendo el Gobierno", ha añadido que no entiende "que estemos en un debate electoral". El empresario español se ha mostrado crítico con las decisiones unilaterales que ha adoptado el Gobierno sin contar con el consenso de los empresarios.

A su vez, al preguntarle sobre la dificultad para alcanzar un pacto de rentas que fije una senda de subidas salariales, dice que "parece ser que el Gobierno ya ha decidido que las pensiones hay que subirlas en función de la inflación, ya se está hablando del SMI, el tema de los funcionarios veremos como va...tampoco he visto que se le llame a la oposición para hablar de esto".

Y añade que "se están anunciando medidas fiscales de aumentos para las empresas, para subir los dividendos, se han subido las cotizaciones sociales, un pacto de rentas es hablar también de todo esto". En definitiva, "nosotros estaríamos encantados de sentarnos pero para hablar de todo. Lo que no es necesario es que me entere por la prensa que se le suban los impuestos a las empresas".

Garamendi, aspirante de nuevo a presidir la CEOE

Garamendi se enfrenta en un par de meses a la reelección como único aspirante -de momento- a volver a presidir la CEOE. Ha dejado claro su rechazo a revalorizar los salarios en línea con la evolución de los precios. Por otro lado, Garamendi también ha hablado sobre la guerra tributaria en la que se han enzarzado las comunidades autónomas.

El líder de los empresarios ha recalcado: "Estamos en un Estado donde las autonomías tienen capacidad en una pequeña parte del plano fiscal. Es curioso que hablamos de una España diversa hasta que a un señor del Gobierno no le gusta que alguien con su capacidad pueda hacer y en ese momento dice no, ahora vamos a armonizar. La palabra armonizar que se está utilizando no es armonizar, es centralizar".