Galicia también aplaza las elecciones por el coronavirus

Los partidos gallegos se han reunido por videoconferencia con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoó, y han deicidio aplazar las elecciones gallegas 2020. Feijóo ya había proclamado que "en este momento no se reúnen las garantías para poder celebrar elecciones" ni se puede "concretar en qué momento podrían reunirse el cien por cien". Por ello, tras remarcar que están "fuera" de su agenda y las ve "secundarias", ha asegurado que considera "lógico" que, "si no hay el cien por cien de garantías" para votar, no se celebren los comicios del 5 de abril. "Dije y reitero que las elecciones ya no forman parte de la agenda del Gobierno. Y hoy lo reitero, si cabe, con más énfasis. No forman parte, en ningún caso, de la agenda del Gobierno. Las elecciones son secundarias y todo el Gobierno está en otra cosa", sentenció el presidente.

Tambien en el País Vasco

Los partidos del País Vasco han decidido aplazar las elecciones vascas previstas para el 5 de abril. El documento acordado por los partidos dice que "la nueva convocatoria se reactivará una vez levantada la declaración de emergencia sanitaria y el estado de alarma. Se realizará de forma inmediata y por decreto del lehendakari", es decir, serían "el primer domingo que sea posible".

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se ha reunido con todos los partidos vascos en Lehendakaritza, para abordar esta cuestión ante la evolución del coronavirus. EH Bildu y Elkarrekin Podemos han sido las formaciones que adelantaron su posición y han pedido aplazar los comicios. Este encuentro se ha celebrado tras la reunión por videoconferencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos. Precisamente, Sánchez se mostraba favorable a suspender las elecciones tanto en Euskadi como en Galicia, previstas para el mismo día, aunque dejaba la decisión en manos de sus presidentes.