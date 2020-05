Gabriel Rufián, crítico con la labor política durante el coronavirus: "La verdad es que hemos fracasado. Todos"

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha comenzado su comparecencia en el Congreso de los Diputados donde se votará la nueva prórroga del estado de alarma por el coronavirus que "está la derecha muy nerviosa esta mañana".

"Señor Casado y Abascal, han utilizado a los muertos para atacar al entierro de Julio Anguita. Tienen suerte de que no esté aquí Julio Anguita para responderles. Decía Anguita que los principios no se negocian", señala Rufián.

Rufián critica la labor de los políticos diciendo que "el político es un servidor público, no un relación pública. Pedimos que un político no infantilice, que diga la verdad. La verdad es que hemos fracasado. Todos. Los que lo saben y los que aún no lo saben".