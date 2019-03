Gabilondo: "Podemos es por ahora veremos, pero también somos un poco veremos todos"

Ángel Gabilondo, candidato a la Comunidad de Madrid por el PSOE, ha apuntado que "gobernar es siempre buscar acuerdos y que los asuntos sean acordados por mayorías". Asegura que "son tiempos propicios para que no haya mayorías absolutas y estamos en tiempos de acordar".

En una entrevista en Espejo Público, y preguntado sobre los casos de Chaves y Griñán, ha reconocido que, en su opinión, "si uno está imputado por un delito no debe estar en la acción pública", aunque reconoce que "me gusta hacer los resúmenes al terminar".

Gabilondo, hombre tranquilo, filósofo, catedrático de metafísica, escritor y exfraile, asegura que "no me asusta la actividad, aunque sí el 'actividaje', el ir de aquí para allá", pero "la fuerza me viene de los demás ciudadanos y de sus urgencias".

En su opinión "el individualismo entendido como 'sálvese quien pueda' no es mi conviccióno. Amo a mi país, a España, a Madrid y la voluntad que tenemos de resolver los problemas juntos; uno no puede vivir solo para mí mismo".

Dice que "la política no es solo de personajes, es conocer sus propuestas, sus programas y sus medidas; si ponemos la mirada en ellos en vez mirar a lo que importa, volveremos a equivocarnos". Cree que "son malos tiempos para la política y para los partidos", pero "no me parece adecuado esconder ninguna sigla, me presento por el PSOE y con mucho orgullo".

Pablo Iglesias ha presentado a sus 13 candidatos a las autonómicas y les dijo recuerden que no son políticos, sino ciudadanos que hacen política. Ante ello, Gabilondo cree que es una distinción que necesita un tiempo, "yo soy un ciudadano político". "Me siento un ciudadano y con una dimensión social, política y pública", ha añadido.

"Hay que hacer acuerdos de tú a tú y de igual, si llego a un acuerdo no pediré subalternidad (como Podemos), pediré colaboración, pertenencia a un acuerdo común".

"Podemos es por ahora veremos, pero también somos un poco veremos todos", matiza. Preguntado sobre su programa, explica que "mi programa son la defensa de las políticas públicas y sociales, sobre todo educación y sanidad, la defensa de las instituciones justas, que deben ser eficientes, y creo en el deber cívico, en que cada uno nos debamos de comportar de una determinada manera. Mi programa es el programa de las políticas públicas; Sanidad y Educación sobre todo".

Todo ello, en tema de impuestos, se traduciría en que "quienes tienen más (hablando de ciudadanos que tienen más de un millón de euros), tienen que hacer un esfuerzo mayor". Asimismo, subraya que "si hay que tocar un impuesto no será para la mayoría de los ciudadanos" y tiene la impresión de que "los ciudadanos pagarán los impuestos de otra manera si saben que son para políticas públicas con eficiencia".