La futura Ley del Referéndum prevé declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el sí

La futura Ley catalana de Referéndum de Autodeterminación, que ha sido presentada por JxSí y CUP, prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el "sí" en un eventual referéndum el 1 de octubre, mientras que si gana el "no", el Govern convocaría unas autonómicas.

JxSí y la CUP establecen en la ley qué consecuencias tendría que ganase el "sí" y el "no" en el referéndum, lo que ha sido explicado este mediodía en el acto de presentación de la nueva ley realizado en el auditorio del Parlament, y no en el pleno, puesto que no será tramitada ni votada hasta finales de agosto.

La ley con que el Govern prevé convocar el referéndum del 1 de octubre será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de todos aquellos cargos que colaboren con la consulta. Han detallado que la ley estipulará que el pueblo de Catalunya es un sujeto político con derecho a ejercer el derecho a decidir, y que el Parlament actuará en todo momento como representante de este pueblo y garante de sus derechos: "Con esta ley se establece un régimen jurídico excepcional para dar respuesta a esta realidad y poder celebrar el referéndum vinculante".

Así, el proyecto de ley que los grupos llevarán al hemiciclo en las próximas semanas para su aprobación, "ampara a las autoridades y personas físicas y jurídicas que participen en el referéndum", blindándolas de cualquier actuación judicial por parte del Estado.

La futura Ley del Referéndum de Autodeterminación, presentada por JxSí y la CUP, establece "un régimen jurídico excepcional" para intentar celebrar el referéndum de independencia y se amparará en la legislación internacional, especialmente en sentencias del Tribunal de La Haya y la Corte Suprema de Canadá.

JxSí y la CUP han presentado este mediodía en el auditorio del Parlament -fuera por tanto del pleno de sesiones- el contenido de la futura Ley del Referéndum de Autodeterminación, que tiene como finalidad amparar legalmente el referendo que el Govern prevé convocar el 1 de octubre, y que probablemente será registrada en la cámara y aprobada hacia finales de agosto.