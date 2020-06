Fuentes cercanas a Carmena aseguran que la alcaldesa de Madrid mantiene "entreabierta" la puerta a presentarse a la reelección

La primera teniente de alcalde, Marta Higueras, ha avanzado que la regidora, Manuela Carmena, podría ser la candidata de Ahora Madrid a las próximas elecciones municipales dado que "hay una puerta que no se ha cerrado, que está entreabierta".

"Os dije en alguna ocasión que estaba tratando de convencerla. Todos estamos tratando de convencerla para que siga al frente de este grupo y hay una puerta que no se ha cerrado, que está entreabierta", ha declarado a la prensa en los pasillos de Cibeles una de las personas más cercanas a la alcaldesa, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras.

Higueras ha declarado que Carmena "ha vuelto de las vacaciones realmente fuerte, encantada con todos los proyectos que están en marcha". "Creo que es la mejor candidata que tenemos", ha añadido la edil.

También se ha referido Higueras al futuro de Carmena al frente de la concejalía de Cultura. "La alcaldesa lo ha contestado en alguna ocasión, se encuentra cómoda al frente de Cultura, no ha anunciado ningún cambio y no puedo decir más que está contenta, que está bien y de momento no hay ningún cambio en esta concejalía", ha declarado la edil.