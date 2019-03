El ministro de Fomento niega que se haya quitado "la patata caliente" del conflicto de los taxis

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, niega que se haya quitado la patata caliente, "ya sé que les gusta ese argumento, sobre todo a los que no quieren asumir la patata caliente: no me la pase que no la quiero". Ha pedido que "se evite el enquistamiento del conflicto" del taxi y ha abogado por un equilibrio entre el negocio tradicional y el de las VTC, ya que "no es bueno que alguien se vea forzado a marcharse".

En rueda de prensa en Valladolid, donde este miércoles ha repasado con el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, las necesidades de la Comunidad en infraestructuras, ha afirmado que no cree que el conflicto del taxi perjudique a la imagen de España.

Se ha referido así, a preguntas de los periodistas sobre la imagen de los reyes de España entrando por la puerta lateral para inaugurar esta mañana la feria internacional de turismo FITUR 2019. El ministro ha insistido en que la imagen no perjudica aunque "tampoco cree que vaya a ayudar", sin que "haya que dramatizar", ya que a su juicio el conflicto en sí no es malo, pero sí si se llega a enquistar.