La Fiscalía exige la declaración inmediata como investigado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso

La Fiscalía de Madrid sigue dando pasos adelante en la investigación a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y solicita al Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid que interrogue ya a Alberto González Amador, investigado por dos presuntos delitos: defraudación de Hacienda y delito de falsedad en documento mercantil.

La citación de González Amador se enmarca en el procedimiento en el que se le investiga en relación a un supuesto fraude fiscal que le atribuye la Fiscalía de Madrid. El fiscal del caso asegura en un escrito que no se pueden retrasar más las comparecencias de González Amador y los otros investigados -cuyas comparecencias se han suspendido ya hasta en tres ocasiones-.

La Fiscalía reclama a la magistrada que cite sin más trámite a los investigados porque se corre el riesgo de que se agote el plazo de instrucción de 12 meses que sin que se haya oído aún a los encausados, por lo que "no se puede conocer si es necesaria la prórroga de la causa" y qué diligencias solicitar. Aunque recuerda que el plazo es prorrogable, indica que no se puede valorar la necesidad de prórroga si no se toma declaración a los investigados.

Las comparecencias estaban previstas el pasado 24 de junio, pero fueron aplazadas. En octubre, se acordó abrir una pieza separada para investigar si la pareja de la presidenta madrileña habría incurrido en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal.

La jueza suspendió la declaración prevista del novio de Ayuso para el día 29 de noviembre a petición de la defensa de González Amador y hasta que a Sección 3ª de la Audiencia Provincial de Madrid resolviera un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos.

"La pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos no sólo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, sino lo que sea el objeto de la pieza separada", argumentaba la defensa de González Amador.

El Supremo cita al fiscal general del Estado

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha definido como un nuevo Watergate el presunto delito de revelación de secretos por el que el Tribunal Supremo ha citado a declarar como investigado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por la filtración de un correo del abogado del novio de la presidenta madrileña.

Desde el Gobierno, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha pedido la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, "por perseguir a quienes persiguen" los delitos cometidos por su pareja, además de inventarse un "whiskygate".

"Son palabras muy graves, exijo la dimisión inmediata de la señora Ayuso, todos hemos conocido los delitos que ha cometido su pareja, las filtraciones de su jefe de gabinete, cómo utilizan los medios de la Comunidad de Madrid para perseguir a quienes persiguen el delito, a periodistas, al fiscal general", ha reprochado López.

El Tribunal Supremo cita a declarar como investigados al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, el 29 y 30 de enero, respectivamente, por presunta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

En el auto, menciona que el polémico correo objeto de la filtración circuló "con salida" de la Fiscalía "y destino Presidencia del Gobierno" y de ahí a un medio de comunicación.

El juez se apoya en el informe de la Guardia Civil que habló de "participación preeminente" de García Ortiz en "la filtración investigada" y sospecha que "fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición, y esto solo cabe entenderlo desde su posición de preeminencia por ser superior jerárquico de todos ellos".

Una vez en Presidencia, dice el magistrado, "se puso a disposición" del ya exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato para que lo usase en la Asamblea de Madrid, "con una clara finalidad política".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com