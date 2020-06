La Fiscalía alemana estudia "en profundidad" si la extradición de Puigdemont es admisible

La Fiscalía alemana estudia "en toda su profundidad" y con un "criterio de revisión" más detallado si la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont es admisible, ante la posible presentación de un nuevo escrito a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein.

La portavoz de la Fiscalía General de Schleswig-Holstein, Wiebke Hoffelner, ha subrayado que la presentación del escrito "requiere todavía de unos cuantos días" y que por eso se están "revisando en profundidad" todos los detalles.

Por otra parte, la portavoz no quiso ni desmentir ni confirmar que de presentar un nuevo pedido de extradición pudiera hacerse por los delitos de malversación de fondos públicos y también de rebelión como reclama España.

La semana pasada la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein señaló que está a la espera del "próximo paso" de la Fiscalía General de ese 'Land' alemán para decidir, en el caso de que ésta así lo requiera, si admite la petición de extradición a España del Puigdemont por un delito de rebelión.

En ese sentido, la jueza portavoz de la Audiencia, Frauke Holmer, precisó que el delito de rebelión "no ha quedado descartado" y que el escrito de la Fiscalía podría incluir de nuevo la petición de extradición por esta causa, y no sólo por malversación. "Sinceramente, si no se presentan nuevos hechos, tampoco cabe esperar que la sala se pronuncie de otra manera" a como hizo el 5 de abril, cuando consideró que la extradición por rebelión era inadmisible, dejó en libertad a Puigdemont bajo fianza de 75.000 euros y requirió información adicional sobre el cargo de malversación, añadió.

El pasado 3 de abril, la Fiscalía General pidió a la Audiencia tramitar la extradición de Puigdemont por los dos delitos por los que lo reclama España y el día 12 miembros de ese organismo se reunieron con representantes de la Fiscalía española en La Haya para analizar la euroorden y recibir nueva documentación.